Met deze uitvinding van Volvo zit het stuur altijd aan de goede kant - Autoblog.nl

Stuur aan de verkeerde kant? Volvo heeft een geniale oplossing.

Het is eigenlijk belachelijk dat fabrikanten anno 2020 nog steeds linksgestuurde en rechtsgestuurde auto’s moeten bouwen. Maar ja, het is zoals met veel dingen: het is er, en dan kom je er niet zo makkelijk meer van af.

Verschillende gestuurde auto’s zijn niet alleen voor fabrikanten onhandig, maar natuurlijk ook voor ons als automobilisten. Als je vanaf het Europese vasteland Engeland binnenrijdt zit je stuur opeens aan de ‘verkeerde’ kant. En als je als Brit de kanaaltunnel uitkomt is het idem dito.

Niemand heeft er dus baat bij, maar gelukkig heeft Volvo een geniale oplossing. Of in ieder geval: een oplossing. Ze hebben namelijk een stuur gepatenteerd dat van links naar rechts over het dashboard verschoven kan worden.

Zoals meestal komen deze patenten bovendrijven via een forum waar je ze totaal niet zou verwachten. Deze keer is het Rivian Owners Forum aan de beurt. Het patent in kwestie werd 24 september geregistreerd in de Verenigde Staten.

In de beschrijving van het patent valt te lezen dat het systeem bedoeld is voor autonome auto’s. Volgens Volvo is het nodig dat er meer flexibiliteit komt wat de positie van het stuur betreft, mede vanwege het feit dat de bestuurder straks niet altijd een stuur meer nodig heeft.

Om het verschuiven mogelijk te maken is het stuur niet mechanisch verbonden, maar wordt er gebruik gemaakt van drive-by-wire-technologie. Uiteraard zit je naast het stuur ook nog met de pedalen en de meters. Daar heeft Volvo verschillende oplossingen voor. De meters hebben ze gewoon vastgemaakt aan het stuur, zodat die mee verhuizen. De pedalen (of alternatieve knoppen) zitten aan beide kanten van de auto.

Uiteraard hoef je dit systeem nog niet direct in de volgende Volvo te verwachten. Als het er ooit gaat komen dan is het waarschijnlijk pas als de auto’s toe zijn aan vergevorderd autonoom rijden.