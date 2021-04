Ford Bronco is nu nóg gaver - Autoblog.nl

Als je deze foto’s ziet raak je bijna in de verleiding om te emigreren naar de States. Of om op z’n minst een roadtrip te maken.

Ford houdt er wel van om zo nu en dan een retromodel uit te brengen. Denk aan de Thunderbird en de Mustang (met name de vorige generatie). In navolging van Jeep kwam Ford vorig jaar ook met een retro off-roader: de Bronco. Dat pakte erg goed uit. De Bronco oogt tegelijkertijd speels, stoer, modern en retro. De auto werd dan ook met gejuich ontvangen.

Het is niet dat een standaard Bronco zo kaal is, maar deze auto leent zich natuurlijk uitstekend voor aftermarket upgrades. Een off-roader als de Ford Bronco is helemaal vol te hangen met leuke accessoires. Die dragen bij aan de looks en zijn tegelijkertijd functioneel.

Ford biedt zelf al een uitgebreide catalogus aan met accessoires voor de Bronco, maar er zijn natuurlijk ook externe partijen die graag meedoen. Ford laat nu een drietal creaties zien van aftermarket bedrijven met wie ze samenwerken. Het gaat om RTR, ARB 4×4 en 4 Wheel Parts. Alle drie de toko’s hebben laten zien wat ze van de Bronco kunnen maken met een demo-auto.

Ford Bronco RTR

RTR werkt al langer samen met de Blauwe Ovaal en kennen we van hun upgrades voor de Mustang. Met een Bronco weten ze echter ook raad, zo bewijst het bovenstaande exemplaar. Ze hebben de Bronco opgeleukt met onder meer verstralers, een custom grille met extra verlichting, nieuwe treeplanken en nieuwe velgen plus banden.

Ford Bronco ARB

Gewoon met een rijdend reclamebord komen als Ford vraagt een custom Bronco te maken, dat kan natuurlijk ook. Toch heeft ARB meer gedaan dan alleen hun logo’s zo groot mogelijk op de auto zetten. Ze hebben de off-roader voorzien van andere bumpers, treeplanken en wat los spul zoals een krik, een compressor en een koelkastje. Niet de meest spannende van de drie dus.

Ford Bronco 4 Wheel Parts

4 Wheel Parts heeft wat meer uit de kast gehaald. Hun Bronco is onder meer voorzien van een nieuwe voorbumper, beschermplaat, een bullbar met een lier, een verstevigde ophanging, extra verlichting op het dak en als klap op de vuurpijl een bagagerek met een daktent. Een perfecte auto voor een roadtrip door het Wilde Westen dus.

De boodschap is in ieder geval duidelijk: de keuze qua accessoires voor de Ford Bronco is reuze. Daar hebben we in Nederland natuurlijk helemaal niets aan, maar het is leuk om het ook eens over een echte 4×4 te hebben. SUV’s en cross-overs komen al vaak genoeg voorbij.