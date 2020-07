Ford Bronco is officieel en maakt hebberig

Even serieus, de nieuwe Ford Bronco wil je toch gewoon hebben?

Praktische 4×4’s met een ruig randje. We houden ervan. De Jeep Wrangler is al jaren onder ons en wat dat betreft geen verrassing meer. De Ford Bronco is echter terug van weggeweest. Tot en met 1996 was het model onderdeel van het gamma van Ford. Daarna verdween de auto uit beeld. De Bronco is terug en maakt hebberiger dan ooit.

200 accesoires

De Jeep Wranger heeft er wat dat betreft een serieuze concurrent bij gekregen. De 4×4 komt als tweedeurs en voor het eerst ook als vierdeurs op de markt. Er bestaan drie varianten van het model, zo is er voor ieder wat wils. Je kunt hem helemaal naar eigen smaak samenstellen. Ford heeft meer dan 200 beschikbare accessoires voor de Bronco die achteraf gemonteerd kunnen worden. Zowel het dak als de deuren zijn verwijderbaar.

Interieur

Het interieur van de Ford Bronco is robuust, maar zeker modern te noemen. De bestuurder heeft een digitaal scherm voor zijn neus. Ook in het midden is een groot 12-inch display te vinden voor de navigatie en infotainment.

De materialen in het interieur zijn gemaakt om tegen water en/of modder te kunnen. De deurmatten in de Bronco zijn van rubber en hebben een afvoer zodat eventueel water snel afgevoerd kan worden.

Ford Bronco motoren

De 4×4 beschikt over een 2.7-liter EcoBoost V6. Het vermogen is goed voor 314 pk en 555 Nn koppel. Er komt ook een instapper. Dit betreft de 2.3-liter EcoBoost viercilinder met 305 pk en 420 Nm koppel. Fans van schakelen kunnen hun lol op. De Bronco komt beschikbaar met een handgeschakelde versnellingsbak met 7 versnellingen. Een 10-traps automaat behoort tevens tot de mogelijkheden.

De prijs

De Ford Bronco komt in Noord-Amerika op de markt en rolt in Wayne, Michigan van de band. Meer informatie over specificaties en accessoires maakt Ford in een later stadium bekend. De MSRP-prijs voor de tweedeurs Bronco komt uit op 29.995 dollar. Het reserveren van een tweedeurs of vierdeurs Bronco kan vanaf heden met een aanbetaling van 100 dollar.