Ford Fiesta (MK8) 2017-2023 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Ford Fiesta (MK8) 2017- 2023

Deze keer duiken we voor ons occasion aankoopadvies in de compacte Ford Fiesta. Al weer sinds 1976 op de markt, meer dan 15 miljoen van verkocht en als jullie dit aankoopadvies bekijken is de allerlaatste op 7 juli 2023 van de lopende band gerold. Daarmee is de Ford Fiesta MK8 de allerlaatste Ford Fiesta.

Met recht kunnen we Fiesta een evergreen noemen. Als een auto het 47 jaar volhoudt op de markt is het een succesvol model te noemen. Helaas moeten we nu dus afscheid nemen van de kleine Ford. Het ontwikkelen en produceren van auto’s in het compacte B segment wordt te duur, de eisen in Europa te hoog en de marges te klein. Dat wordt dus zoeken naar een goede occasion!

De Ford Fiesta MK8 kwam in 2017 op de markt. Er was keus uit een driedeurs of een vijfdeurs. Al is de keuze voor driedeurs beperkt. Sterker nog na het eerste jaar kon je alleen de allergoedkoopste en de EcoBoost ST-line nog kopen als driedeurs en na 2019 stopte Ford er voor de Fiesta helemaal mee.

Nou waar kun je op letten qua aanbod? Bijna alle motoren van de Ford Fiesta MK8 zijn EcoBoost motoren. Op de instapper, een atmosferische 1.1 liter motor met 70 of 85 pk en de diesel na dan.

Ga je shoppen let dan ook even op de uitvoeringen. Het aanbod start bij de Trend en eindigt in het normale gamma bij de Titanium X. Maar er is ook wat exotischer aanbod zoals de Fiesta Active (rijden wij in vandaag) die wat hoger op zijn poten staat en stoere bumpers heeft. Een beetje als de Audi Allroad uitvoeringen zeg maar. Bijzondere luxe vind je in de Ford Fiesta Vignale. Voor de sportieve looks zoek je een Fiesta ST-Line, voor de echte sportieve ervaring ga je voor de Fiesta ST met 200 pk.

In 2021 stond er nog een facelift op de agenda, die zorgde voor onder andere een nieuwe look van voren, nieuwe koplampen en de mogelijkheid om voor LED te kiezen.

Voor een veel verkochte auto als de Ford Fiesta vind je natuurlijk ook veel aandachtspunten. Dat wil niet zeggen dat de Ford Fiesta (MK8) 2017 – 2023 geen betrouwbare occasion is. Maar ja, we noemen natuurlijk wel alle puntjes waar we tegenaan liepen. Dus, als je in de markt bent voor een Ford Fiesta (MK8) 2017-2023, neem dan even dit Autoblog Occasion Aankoopadvies door.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Ford Fiesta (MK8) 2017- 2023 wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst met Ford Fiesta (MK8) 2017- 2023 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Allereerst de carrosserie. Ten opzichte van de MK7 is hij in de lengte en breedte gegroeid. Een meer volwassen auto dus. Misschien ook wat saaier, minder frivool. Maar goed dat mag de pret niet drukken.

Waar je even op moet letten is de lak bij de scharnieren van de portieren. Op en rondom de scharnieren wil de lak nog wel eens afbladderen en als je dat niet behandeld is dat een gevoelig punt voor roest. Ook de deurrandbeschermers zijn kwetsbaar.

In het interieur worden bij vroege exemplaren problemen gemeld met de bevestiging van de bestuurdersstoel die los kan komen en er worden vroege exemplaren gemeld met barsten in het stuur. Dat is natuurlijk makkelijk te spotten bij een proefrit, maar altijd goed om je ogen en oren open te houden.

Let op als je lang bent! Vind je een exemplaar met een zonnedak dan is de kans groot dat je er last van hebt. Het zonnedak vreet hoofdruimte en daar moet je rekening mee houden. Ook voor de achterpassagiers.

Best wat Ford Fiesta eigenaren die trillingen in het interieur melden. Daarnaast kan de interieur en kofferbakbekleding los komen. Allemaal eenvoudig te checken zaken uiteraard.

Kies je nu voor een instapversie, bijvoorbeeld de Trend, dan krijg je ook een basis interieur. Online is de nodige kritiek te vinden op de kwaliteit van de gebruikte materialen bij die instapmodellen. Kies je voor de Vignale, dan is alles luxe wat de klok slaat. Let daar even op als je gaat shoppen, want mindere materialen beschadigen ook sneller. Dus let op krassen en barsten.

Voor wat betreft de Fiesta ST van deze generatie vinden we opmerkingen over de voorruit. Die is extra dun om gewicht te besparen. Barst dan sneller en is dan ook moeilijker te repareren en moet dan meteen helemaal vervangen.

Onderstel

Het onderstel dan. Ford heeft een naam hoog te houden. Het merk claimt zelf de best sturende auto’s in de markt te maken. De Fiesta heeft dan ook rondom onafhankelijke wielophanging gekoppeld aan een elektrische stuurinrichting. Zeker niet ongevoelig. Redelijk verfijnd weggedrag. Zoek je een stuggere Fiesta kies dan voor de iets verlaagde ST-Line of de ST.

Die Fiesta ST heeft ook grotere wielen. Hij is gemaakt om gas mee te geven. Hij wordt als oncomfortabel beschreven online in de stad. Maar goed, als je kiest voor een hot hatch, dan kies je ook niet voor stadsritjes in een 30 kilometer zone natuurlijk. Die zijn noodzakelijk kwaad op weg naar de kinderopvang.

Let ook op, het aluminium van de wielen van de ST is super lichtgewicht. Top natuurlijk voor de prestaties, maar raak je met 70 kilometer per uur een put in de weg ben je aan de beurt voor een nieuwe velg lezen we meerdere keren online.

Aandrijflijn

Wat betreft de aandrijflijn. De 1.1 motoren zijn voorzien van een vijf versnellingen tellende handbak en de EcoBoost motoren hebben een zesbak of een Powershift zeventraps automaat met dubbele koppeling. Die Powershift automaat moet soepel schakelen, mag niet slippen, haperen of aarzelen. Goed luisteren en voelen dus tijdens de proefrit.

Luister even goed tijdens de proefrit of je vreemde piepgeluiden hoort. Die kunnen uit de deurstijl aan de bestuurderskant komen en uit het dashboardgebied. Piepgeluiden die vooral bij kouder weer en uit de stuurkolom van sommige auto’s bij het draaien aan het stuur kunnen komen. Lijkt na 2019 opgelost, maar zeker voor die tijd tijdens de proefrit even goed luisteren dus.

Elektronica

Dan over de elektronica. We melden het hier vaker, maar hoe moderner de auto’s hoe meer elektronica er in zit. En hoe meer er in zit, hoe meer er stuk kan. Ook hier is de Ford Fiesta geen uitzondering.

Zo kan het dashboard van je al dan niet nieuwe Fiesta zo maar opeens op zwart blijven en de startmotor niet draaien. De oorzaak is dan bijna altijd één van de twee stekkers die niet goed vast zitten in de computers onder de motorkap. Geen grote en dure oorzaken dus. Des te beter om even te weten.

Ook spontaan inklappende buitenspiegels of na het starten juist spiegels die niet uit willen klappen komen we tegen. Kan een foutje van de bestuurder zijn, maar ook een software fout. Dat moet je dan wel even laten verhelpen.

Nog een stekker die problemen kan geven is er één die achter het dashboardkastje zit. Als de auto niet wil starten en niet reageert op de afstandsbediening is de stekker daar waarschijnlijk los. Even weer terug in zijn socket duwen en stevig vastzetten en het is verholpen. Wederom geen grote issues, maar wel vervelende gevolgen als je auto niet start.

Qua infotainment is er een Sync3 systeem aanwezig met een 8 inch touchscreen. Na de facelift van 2021 staat er een 12,3 inch digitaal instrumentarium op de optielijst. Altijd goed om te checken of jouw smartphone fatsoenlijk met het systeem communiceert. Als daar problemen zijn wil je daar niet na aankoop achter komen.

Motoren

Motorisch is er behoorlijk wat te kiezen bij de Ford Fiesta (MK8) 2017-heden. Je kunt instappen met twee ongeblazen 1.1 driecilinders met 70 of 85 pk. De meeste exemplaren zullen echter één van de 1.0 liter EcoBoost driecilinders onder de kap hebben. Wij zouden die ongeblazen versies lekker links laten liggen. De EcoBoost motoren hebben meer power en bieden gewoon meer waar voor het geld. Het aanbod is ruim, dus keus genoeg.

Die EcoBoost motoren wordt nog wel eens een dalend koelvloeistofpeil gemeld. Hou dat peil dus in de gaten. Dit kan verband houden met het uitrekken van de distributieketting. Ook bij vermogensverlies is het zaak langs je garage te rijden, want een gebroken ketting is enorme ellende voor je motor.

Er zijn ook motoren met een zogenoemde natte distributieriem. Zowel de motoren met ketting als met deze natte riem gaan gewoon het langst mee met tijdige oliewissels volgens het onderhoudsschema en met het gebruik van de juiste motorolie. Kijk dus of er iets van onderhoudshistorie bekend is van de auto die je op het oog hebt. Dat geeft een indicatie of de juiste onderhoudsintervallen gevolgd zijn.

De 1.0 liter EcoBoost motoren worden ook in verband gebracht met opgeblazen koppakkingen. Dit zou in de nieuwere versies echt een stuk minder moeten zijn, maar er zijn in het verleden aardig wat gevallen bekend van kapotte koppakkingen. De motor is direct ingespoten, dus ook koolstofafzetting is een mogelijkheid.

De nokkenasafdichting van de Fiesta ST wil nog wel eens olie lekken. Even op letten dus.

Bij de diesels kan er een melding temperatuur roetfilter te hoog tijdens regeneratie verschijnen. De motor start dan niet. Dit moet dan nagekeken bij de garage.

Benzine

1.1 liter 70 pk (tot 2022)

1.1 liter 85 pk (tot 2022)

1.0 liter EcoBoost 100 pk (tot 2022)

1.0 liter EcoBoost 125 pk

1.0 liter EcoBoost Hybrid 125 pk (vanaf 2020)

1.0 liter EcoBoost 140 pk

1.0 liter EcoBoost Hybrid 155 pk (vanaf 2021 niet officieel in NL)

1.5 liter EcoBoost ST 200 pk.

Diesel

1.5 TDCI 85 pk (tot 2020)

Aanbod Ford Fiesta (MK8) 2017- 2023 op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook van de Ford Fiesta (MK8) 2017- 2023 is er een ruim aanbod te vinden.

Op moment van schrijven zijn er meer dan 1.000 exemplaren van de Ford Fiesta (MK8) 2017- 2023 op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen variëren van een diesel met meer dan 3 ton ervaring voor 5.750 euro tot een zo goed als nieuwe Ford Fiesta ST-X met 200 pk voor net geen 37 mille. Voor het totale aanbod van de Ford Fiesta (MK8) 2017- 2023 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met de Ford Fiesta Active uit 2019 voorzien van de 100 pk EcoBoost motor, beschikbaar gesteld door Ford Crum in Culemborg.