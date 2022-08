Koop de tofste retro supercar occasion van Marktplaats

Als een supercar liet de Ford GT wat steekjes vallen, maar als retro project is hij nog steeds absoluut geslaagd. Dit gave exemplaar van de tofste retro supercar staat als occasion op Marktplaats!

De Amerikaanse automarkt was in de jaren ’00 ineens volledig in de ban van retro design. Ook Ford werd aangestoken: de Thunderbird werd opnieuw uitgevonden, de Mustang die vanaf 2005 verkocht werd ging op de retro-tour en Ford kwam met een heuse supercar op de proppen. De Ford GT werd een hommage aan de Ford GT40 die bekend is van zijn vele Le Mans-successen.

Ford GT

Als naam werd simpelweg Ford GT gekozen en de auto werd geteisterd met kwaaltjes. De deuren die een deel van het dak meenamen waren een toffe hoedtik naar de GT40, maar in krappe parkeerplekken sluit je jezelf op. Qua betrouwbaarheid was het een grote gok, helemaal in het Verenigd Koninkrijk waar een enorm onbetrouwbare startonderbreker werd toegevoegd. Jeremy Clarkson had er één en zijn problemen met de GT werden een hele saga. Ook was het een aardige zuipschuit, waardoor je voor elke keer gas geven weer een halve tank leeg reed. Jammer, want verder was de auto aardig briljant.

Retro done right

Ford begreep namelijk goed hoe je het design van de GT40 naar een moderne Ford GT vertaalt. De auto leek enorm veel op zijn verre voorvader, zonder te oubollig te lijken. Datzelfde geldt voor het interieur, wat zelfs heden ten dage nogal concept car-achtig aandoet. Ook de motor was een prima keuze, een 5.4 liter V8 met supercharger die een voor 2005 aardig royale 550 pk op de weg wist te zetten. Het is typisch zo’n auto waar je eindeloos naar kunt kijken en af en toe in wil rijden, maar niet mee wil leven.

Ford GT occasion

Voor een soort rijdend schilderij is de Ford GT wel een beetje duur, maar je kan er momenteel eentje kopen als occasion op Marktplaats! Het gaat om een grijs exemplaar met zilveren strepen uit 2006. De auto ziet er erg goed uit en heeft een paar modificaties ontvangen. Het meest opvallend zijn de HRE-velgen, maar ook een carbon spoilerset is toegevoegd. Een laatste modificatie is vooral te horen: een sportuitlaat. Mocht je de brullende V8 echter al luid genoeg vinden vanuit de fabriek, dan is het originele systeem ook aanwezig.

Kopen

De inmiddels zestien jaar oude Ford GT op Marktplaats heeft 27.418 km gelopen. Deze smakelijke retro supercar komt origineel uit de VS, dus geen gezeik met dat moeilijke alarmsysteem. Dat scheelt een hele hoop. De prijs is echter fors: 364.500 euro. Maar dan heb je wel wat moois. Kopen kan op de advertentie van de Ford GT op Marktplaats.