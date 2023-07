OFFICIEEL!!! Hyundai IONIQ 5 N is EINDELIJK officieel

Eindelijk, we hebben ALLE afbeeldingen en ALLE informatie over de nieuwe Hyundai IONIQ5 N

We wisten natuurlijk al tijden dat hij eraan kwam, maar nu is het dan eindelijk zover! De gloedjenieuwe Hyundai IONIQ 5 N is vandaag gepresenteerd op het Goodwood Festival of Speed. En al lijkt het voor sommigen gewoon op een IONIQ 5 met een kek kleurtje, het is meer dan dat. Aldus Hyundai.

Want een van de leukste dingen aan een nieuwe auto is altijd het persbericht met de meest vergezochte en lovende woorden. En daar doet Hyundai gewoon aan mee hoor. Heb je even?

De IONIQ 5 N vertegenwoordigt de elektrificatietoekomst van Hyundai’s sportdivisie en is een nieuwe manier voor liefhebbers van high-performance auto’s om hun passie voor rijden op de weg én het circuit te elektrificeren. Aldus Hyundai

Hyundai IONIQ 5 N is eindelijk hier

We gaan zo even verder met wat persberichtpareltjes, maar het gaat natuurlijk om de keiharde cijfers. En aangezien je dit artikel nu toch al hebt aangeklikt, kan dat ook best aan het begin. Of op de helft, zoals in dit geval.

De Hyundai IONIQ 5 N is een snelle rakker. Hij levert namelijk 650 pk. Dat vermogen komt van twee elektromotoren van 226 en 383 pk. De snelle rekenaar weet nu inmiddels dat dit samen 609 pk is. Klopt. Maar dan heb je buiten de Boost-functie gerekend.

Daarmee komt het systeemvermogen uit op 650 pk en daarmee zit hij in 3,4 seconden op de 100. Het blauwe bommetje dendert door tot een begrensde 260 kilometer per uur. En dat is gewoon rap, hoe je het ook wendt of keert.

De actieradius is nog niet bekend, maar er staat wel dat hij van 10 tot 80% kan laden in 18 minuten. Da’s ook best snel. En oh ja, de minder snelle IONIQ 5 kan al theoretisch 507 kilometer ver komen, dus het zal er een beetje bij in de buurt hangen.

Driften kan ook gewoon

Maar goed, kun je er een beetje leuk mee spelen? Jazeker, dat kan. De IONIQ 5 N is tot uit den treure getest op de Nürburgring en ook is er een speciaal knopje dat je in staat stelt ermee te driften. Maar dat laten we liever vertellen door de persmensen van Hyundai zelf, die kunnen dat veel mooier.

N Drift Optimizer helpt de drifthoek te behouden door meerdere voertuigregelingen in evenwicht te brengen aan de hand van real time input. De geïntegreerde Torque Kick Drift-functie stelt de bestuurder in staat de kick-actie van achterwielaangedreven voertuigen met een verbrandingsmotor na te bootsen voor rijscenario’s die een directere driftinitiatie vereisen. Dit is het resultaat van geavanceerde elektronische besturingstechnologie. N Torque Distribution biedt een volledig variabele koppelverdeling tussen de voor- en achterwielen en kan worden aangepast op 11 niveaus. Het elektronische sperdifferentieel (e-LSD) op de achteras optimaliseert de bochtenprestaties en -controle. Extra wielsensoren en een groter dempingsvermogen met grotere demperafmetingen vergroten het prestatiebereik van de elektronisch geregelde ophanging. Zo mooi kunnen wij het niet opschrijven hoor…

Wanneer is de Hyundai IONIQ5 N leverbaar?

En nu willen jullie natuurlijk allemaal naar de Hyundai dealer om de hoek om er eenstje te bestellen… Wacht nog maar heel even, hij staat er nog niet. En wanneer dat is, weten we nu ook nog niet. Maar het zal niet lang duren.

En dan voel je hem al aankomen, de prijs weten we ook nog niet. Maar áls we dat weten zullen we jullie dat meteen laten weten.

Zo zijn we dan ook wel weer!