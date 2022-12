Officieel: Focus en Fiesta ten dode opgeschreven

De Ford Focus en Fiesta gaan beide exit. Het hoge woord is er nu uit.

De autoindustrie verandert enorm snel. nog niet zo heel erg lang geleden had Ford vier enorme bestsellers in het gamma in Europa. De Ka, Fiesta, Focus en Mondeo. Bijkans perfecte auto’s. Ze reden uit de kunst (zeker in vergelijking met de klassegenoten) en waren niet eens heel erg duur.

Maar in rap tempo verdampt de vraag, het succes en dus ook die populaire Fords. Van de Ford Ka en Ford Mondeo hebben we al afscheid genomen. De toekomst van de Ford Fiesta en Ford Focus was al niet al te best. Britse media lieten een tijdje geleden al weten dat het laatste uur voor de Fiesta en Focus heeft geslagen.

Fiesta en Focus exit

Het is nu dan officieel. Een woordvoerder van Ford laat aan het Italiaanse Quattroroute (een van de grotere automagazines daar) dat de Focus en Fiesta klaar zijn. Volgens Ford is er geen reden meer om hatchbacks en sedans te verkopen, de markt vraagt er immers niet om.

Dit betekent tevens dat er absoluut geen elektrische Fiesta en Focus (vervangers) komen die het gat opvullen. De productie van beide modellen zal stoppen en dat is het dan. De Ford Fiesta is de eerste die een spuitje krijgt. Al in 2023 zal dat model uit productie gehaald worden. Het huidige model is er pas sinds 2017 en zal dan slechts 6 jaar oud zijn.

Tot 2025

De Ford Focus zal het iets langer uitzingen. De C-segmentauto blijft tot 2025 in productie. De huidige generatie is er pas sinds 2018 en zal dan zeven jaar oud zijn. Het is niet dat de modellen een elektrische opvolger krijgen, beide zullen gewoon verdwijnen. Over de crossovers als de Puma en Kuga wordt met geen woord gerept, dus we gaan ervan uit dat die blijven.

Kijken we naar de verkoopcijfers, begrijpen we Ford wel een beetje. Van de Focus werden er in Europa nog meer dan 500.000 verkocht, in 2021 was dat nét 100.000 exemplaren. De Ford Fiesta verkoopt nog slechter. In 2009 verkocht Ford nog dik 450.000 Fiesta’s, vorig jaar waren dat er net 85.000 stuks.

De Ford Puma en Ford Kuga (de crossovers) zijn overigens maar amper populairder dan de hatchback waarop ze gebaseerd zijn (135.000 voor de Puma in 2021, 108.000 exemplaren voor de Kuga). Wat dat betreft lijkt Ford de route te volgen die alle merken kiezen: die van lagere aantallen maar met veel grotere marges.

