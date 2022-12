Dit is de bruutste cabrio van Marktplaats

Van deze auto is er maar één in Nederland, en dat is al meer dan je zou verwachten.

Er zijn maar weinig supercars die niet als cabrio zijn geleverd. Zelfs de meest exclusieve hypercars hebben bijna altijd een dakloze variant. En als een fabrikant zelf het dak er niet vanaf haalt, dan is er wel een andere partij die daarvoor zorgt.

Zo is het gegaan met de Ford GT. Dan bedoelen we niet de huidige, maar diens voorganger uit 2005. Die was er niet als cabrio, maar op de SEMA-beurs van 2005 stond tóch een dakloze Ford GT. Die viel in de smaak bij het publiek, dus daarom werd besloten een kleine oplage te bouwen.

De Ford GTX1 – zoals deze auto heette – was een creatie van de Genaddi Design Group. De GTX1 werd dus niet gebouwd door Ford zelf, maar het project kreeg wel de goedkeuring en medewerking van Ford. Je had dus nog gewoon garantie, ook al was de zaag erin gezet.

Een groot voordeel is dat je op deze manier de V8 extra goed kunt horen. En dat wil je, want de Ford GT is een van de best klinkende supercars met een V8. Het mooie is dat het design ook niet verpest is door het verwijderen van het dak. Sterker nog: de GTX1 is misschien nog wel mooier dan de normale GT.

Het verwijderbare dak is niet het enige verschil. De Ford GTX1 is ook voorzien van een custom interieur en Wilwood-remmen. Bovendien is het vermogen van de supercharged V8 opgeschroefd. In plaats van 558 pk levert deze maar liefst 710 pk. Even ter info: dat is meer dan de nieuwe Ford GT.

Er zijn uiteindelijk maar 38 stuks gebouwd naar verluidt, waarmee de Ford GTX1 extreem zeldzaam te noemen is. Toch heeft één exemplaar zijn weg gevonden naar ons land. Deze staat al sinds 2010 op Nederlands kenteken en is nu op Marktplaats verschenen.

De prijs is wel even slikken. Er wordt €649.000 voor gevraagd, wat zo’n drie ton meer is dan wat een normale Ford GT tegenwoordig kost. Voor dat geld krijg je wel een auto die nog geen 11.000 km op de klok heeft. En gewoon ontzettend bruut is.