Velgen voor RS6 van BMW-specialist staan uitstekend

Deze velgen voor de RS6 Avant misstaan zeker niet.

Aanvankelijk leek het heel eventjes wennen, de nieuwe Audi RS6. Per generatie wordt het model minder incognito. De eerste RS6 was bijna een sleeper te noemen, zeker als je ziet hoe het later zou worden. Het huidige model is bijna cartoonesk te noemen qua proporties. Alles is gewoon te groot.

Te breed, te laag en vooral: véél te grote velgen. Met die velgen is ook iets raars aan de hand. Het zijn allemaal gegoten velgen voor de RS6 (in de configurator). Dit betekent dat de velgen relatief zwaar zijn. Dat geldt uiteraard ook voor de maat, want met een minimummaat van 21″ zijn de wielen extreem groot. En dan te bedenken dat de meeste wielen op de Audi RS6 de optionele wielen zijn van 22″. Ter referentie, vrachtwagens hebben standaard 22,5 inch wielen…

Velgen voor RS6

Hulp komt uit onverwachte hoek. Want de Duitse firma Hamann heeft namelijk een heel assortiment aan wielen voor de nieuwe RS6. Normaal gesproken ga je naar een tuner toe voor meer extravagante wielen, maar dat is nu niet helemaal het geval. Dat komt omdat Hamann niet meedoet aan de trend van ‘Bicolor’-velgen. De tweekleurige velg is een modegril waar je ook bij Audi (of BMW) niet omheen kunt.











Wel doen ze bij Hamann mee met een andere modegrill en dat zijn concave velgen. Dat is op dit moment net zo in als wandelen in een Australian– of Cavello-gympak in 1996. Net zo zinvol ook, want concave-velgen verkleint de ruimte voor de remmen behoorlijk. Daarbij was het van origine een oplossing voor als je een smalle as had, maar bredere banden wilde monteren. Dat is te zien op de Anniversary Evo-velgen voor de RS6. Deze kunnen besteld worden in de kleuren Hyper Silver, Graphite Grey of Black Line. Goed nieuws: je kunt de banden gewoon overzetten als je kiest voor de 22 inch wielen. 23 inch is ook mogelijk.











PG3

Maar de mooiste optie is naar onze mening de Hamann Paragon-velg. Deze velg is geïnspireerd op de Hamann PG3-velg. Dat wiel was destijds enorm in (toen wij dus in Nederland met een kale kop in trainingspak liepen). Het is een eenvoudige vijfspaaks velg.

Wel is het wiel gesmeed, dus het is wel degelijk een kunststukje. Je kunt de Paragan-velg voor de RS6 bestellen in het zwart of zilver. Met name die laatste kleur in combinatie met een donkergroene RS6 lijkt ons wel een gave optie.

Via: Hamann.