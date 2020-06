Ford Focus hybride is zuiniger en sterker

Met de nieuwe motoren wordt de Ford Focus hybride zuiniger en schoner.

Het is het mooiste wat je je klanten maar kunt beloven. Een auto dis schoner en krachtiger is dan voorheen. Dit kan middels verschillende technieken. Een manier is de hybride en plug-in hybride. Het is dan mogelijk om enorm veel extra vermogen te genereren en de auto in de praktijk zuiniger te laten rijden.

Prijzig en zwaar

Superhandig, natuurlijk. Het nadeel is dat deze technieken erg prijzig en zwaar zijn. Dus bij een grotere auto is het een prima oplossing, maar in het competitieve C-segment (of lager) is het net even te veel moeite, kilogrammen en vooral: keiharde euro’s.

Milde hybride

Een goede oplossing is de zogenaamde mild-hybride. Vroeger noemde Smart een start-stop functie mild-hybrid, maar in dit geval gaat het om een kleine 48V generator. Deze neemt weinig plaats in en weegt niet heel erg veel. Ford heeft onlangs de Fiesta (B segment hatchback) en de Puma (kleine crossover) voorzien van motoren met 48V-technologie. Althans, je kunt deze kiezen. Een belangrijke auto die nog niet voorzien was van deze techniek, is de Ford Focus. Daar komt nu verandering in.

Twee varianten

Er komen twee varianten voor de Ford Focus hybride. Beide zijn gebaseerd op de 1.0 EcoBoost driecilinder turbomotor. De ene levert 125 pk en de tweede maar liefst 155 pk. Volgens Ford is de nieuwe motor 17% zuiniger geworden ten opzichte van de 150 pk sterke 1.5 driecilinder met zesbak.

48V-hybrides

Net zoals bij veel andere 48V-hybrides helpt de 48V motor mee om de auto vanuit stilstand op gang te brengen. Het is meer een assistent, dan dat je daadwerkelijk een afstand kunt afleggen op de elektromotor. Het voordeel is dat je een prettiger rijdende auto hebt, voor een klein bedrag extra.

Prijzen

Over bedragen gesproken: die zijn nog niet bekend van de Ford Focus hybride. Het voordeel is dat auto’s in Nederland belast worden, mede op basis van de uitstoot. Als deze iets naar beneden gebracht kan worden, scheelt dat alsnog in de prijs.