BMW M5 CS met 650 pk onderweg

De BMW M5 CS met 650 pk zou al dit jaar onthuld kunnen worden.

BMW is lekker bezig op om de 5 Serie modelrange te vernieuwen. De gewone 5 Serie werd een kleine maand geleden onthuld. Daarna mochten we de Alpina B5 verwelkomen en vorige week was het tijd voor de BMW M5.

Range

Is daarmee de range compleet? Nou, nee. Nog niet helemaal. Voor de sportiever ingestelde BMW rijder met V8-fetish is er een M550i (530 pk), M5 (600 pk), Alpina B5 (621 pk) en M5 Competition. De kenner ziet nu precies waar het mis gaat: er is geen M5 met 650 pk.

M5 CS

Gelukkig maar dat BMW juist dat stukje onontgonnen marktsegment gaat aanboren met de BMW M5 CS. Volgens welingelichte bronnen van het onvolprezen BMWBlog komt de M5 CS ook nog eens heel erg snel. Kijk, dat is nog eens lekker nieuws.

S63B44T4

Uiteraard krijgt de M5 CS lekker wat extra paarden toebedeeld uit de S63B44T4-motor. Het vermogen stijgt naar 650 pk. Het maximale draaimoment gaat ook omhoog naar maar liefst 800 Nm. Dat is 50 pk meer dan de M5 en 25 pk meer dan de (afgebeelde) M5 Competition. Qua koppel doet de nieuwe het een stukje beter met 50 Nm extra ten opzichte van beide modellen.

Sportief randje

Het leuke van de M5 CS met 650 pk is dat men ervoor heeft gekozen de auto een sportief randje mee te geven. Dus niet alleen extra vermogen, maar ook lichtgewicht onderdelen als een koolstofvezel dak, nieuw sperdifferentieel, keramische remschijven en wat aerodynamische aanpassingen.

Einde van dit jaar

Volgens de kwaliteitspublicatie verschijnt de M5 CS aan het einde van dit jaar. De meerprijs zou zo’n 10.000 euro zijn (voor belastingen). Naast de genoemde afwijkingen komen er waarschijnlijk ook een paar kleuren en een of meerdere velgen beschikbaar. De M5 CS wordt de tweede CS sedan van BMW M, er was al eens een BMW M3 CS.