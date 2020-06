Fabrieksnieuwe G-Klasse Ambulance is de duurste Puch*

*Hoogstwaarschijnlijk. Deze G-Klasse ambulance is hoogstwaarschijnlijk de duurste Puch van Europa.

De Mercedes-Benz G-Klasse is op dit moment een design icoon. Iedereen met een volvette bankrekening en een drukbezocht Instagram-account heeft er wel eentje op de stoep staan.

OG

De G-Klasse is een van de stoerste SUV’s, met name omdat het gewoon een G-Klasse is gebeleven. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. De meest moderne G-Klasse is op veel vlakken dermate luxe en duur, dat de vergelijking met het origineel (de OG, haha) mank gaat.

Puch

De G-klasse is overigens niet alleen als Mercedes-Benz verkocht. De auto werd ook als legervoertuig, Peugeot P4 en natuurlijk als Puch verkocht. De Puch G-klasses staan nog het dichtste bij de Mercedes G-Klasses. Alleen dan niet de twaalfcilinder AMG’s, maar juist de basisuitvoeringen en bedrijfsauto’s waarmee daadwerkelijk wordt gewerkt.

Puch G-Klasse Ambulance

Neem deze Puch G-Klasse Ambulance. Ja, dit is echt een G-Klasse. Alleen misschien niet hoe je hem over de PC Hooft ziet rollen. Het is een auto van de Zwitserse overheid geweest. Het voertuig is volledig omgebouwd tot ambulance. In de loop der jaren heeft de tand des tijds lekker zitten knagen aan de G-Klasse ambulance.

Lorinser

Gelukkig waren de dames en heren van Lorinser er als de kippen bij om dit voertuig over te nemen. De auto werd zowel technisch als optisch helemaal, eh, fabrieksnieuw gemaakt. En in dit geval ook écht fabrieksnieuw met originele onderdelen. Lorinser is naast tuner ook Mercedes dealer, garage én Mercedes-Benz Classic specialist (net als Brabus, bijvoorbeeld).

Origineel

Werkelijk alles aan de auto is origineel gemaakt. Dus alle medische apparatuur en uitrusting is gewoon aanwezig. Ook het interieur is helemaal als nieuw. Bijzonder, deze G-Klasse heeft dual zone airconditioning. Dat was in de jaren ’80 een peperdure optie.

80 mille

Over peperduur gesproken: deze G-Klasse Ambulance kost een lieve duit. Lorinser wil er namelijk graag 79.900 euro voor hebben. En er zit geen gekietelde biturbo V8 onder de kap. Het is namelijk gewoon een G290 met een 95 pk en 192 Nm leverende vijfcilinder onder de kap. Maar zoals we weten met échte G-Klasses: het is niet hoe snel je er kunt komen, maar dat je echt overal kunt komen.