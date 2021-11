Ford Bronco DR V8: gelimiteerde auto die jij kunt kopen

Ford heeft een wel heel gekke uitvoering van de Bronco DR uitgebracht, met een dikke V8. En het goede nieuws is dat iedereen die interesse heeft er eentje kan kopen.

Tenminste, als je tot het selecte clubje klanten behoort. Ford zal ze voor het kiezen hebben, want van de Bronco DR worden er in 2022 slechts 50 geproduceerd. Het model is bedacht als hommage aan de winst van de Baja 1000 in 1969 met de oorspronkelijke Bronco. Overigens was het toen ook de eerste 4×4 die deze tocht wist te wonnen.

Het is tamelijk uniek dat een autofabrikant een Baja-auto zo uit de fabriek laat rollen en aan klanten verkoopt. Het uiterlijk geeft het idee dat je met een creatie van een tuner of derde partij te maken hebt. Niets is minder waar. Het is Ford zelf die deze Bronco DR heeft bedacht en gaat leveren aan klanten.

Een Coyote 5.0-liter grote V8 is verantwoordelijk als krachtbron in deze machine. Het blok levert meer dan 400 pk. Exacte details over het vermogen, koppel en de prestaties heeft het automerk niet gegeven.

Het Canadese Multimatic is vervolgens aan de slag gegaan met het onderstel en ophanging van Bronco DR V8. De auto moest uit de doos klaar zijn om keihard te racen door woestijnen en op ruwe wegen. Zo heeft de Ford Bronco DR zijn eigen offroad stabiliteitssysteem, demping en een rolkooi. Ook zijn onder meer de draagarmen verstevigd en gemaakt van aluminium.

Amerikanen die denken dit te kopen om vervolgens te flexen bij de lokale supermarkt komen van een koude kermis thuis. Zelfs in de USA, waar de gekste auto’s een kenteken hebben, is de Ford Bronco DR niet straatlegaal. De auto is ontwikkeld en bedacht met racen in het achterhoofd.

De productie is in handen van Multimatic. Net als met de Ford GT, zal Multimatic de auto’s produceren en assembleren. Aan Ford de dankbare taak om de auto’s te verkopen en leveren aan klanten. Kosten? Amerikaanse media hebben het over zo’n 200.000 tot 250.000 dollar.