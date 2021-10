Minder vermogen voor Ford Mustang 5.0 V8

Door strengere milieueisen is Ford genoodzaakt de 5.0 V8 te knijpen, het resultaat is minder vermogen voor de Mustang in de Verenigde Staten.

Autofabrikanten krijgen het steeds moeilijker om te voldoen aan strenge regelgevingen. Wat dat betreft is het nog een wonder dat er merken zijn die een atmosferische V10 of V12 aanbieden. Vanwege die steeds strenger wordende regels moet Ford ingrijpen als het gaat om het vermogen van de 5.0 V8 in de Mustang.

Zowel de Mustang GT als de Mustang Mach 1 voor modeljaar 2022 in de Verenide Staten worden geknepen. Het gaat gelukkig voor de Amerikanen om een minieme knijpbeurt, maar liever zie je dit helemaal niet gebeuren natuurlijk. De variant in de VS had al meer vermogen dan onze Europese versie, zelfs met deze maatregel is de ‘Stang in Amerika nog altijd krachtiger.

De Ford Mustang GT gaat van 466 pk naar 456 pk. De Mustang Mach 1 stond op 486 pk en gaat naar 476 pk in de Verenigde Staten. Ter vergelijking, in Nederland ligt het vermogen van de Mustang GT op 449 pk en de Mach 1 levert 460 pk. Dat komt omdat er in de EU sowieso al andere regels gelden dan in de VS. In Europa hebben we onder andere het verplichte partikelfilter in het uitlaatysteem. Niet alleen klinken de auto’s daardoor minder gaaf, het knijpt ook een stukje van het vermogen. Auto’s in de VS hebben niet te maken met dit verplichte filter.

Voorlopig lijkt de vermindering van het vermogen alleen van toepassing op de Mustang 5.0 V8 in de Verenigde Staten. (via Carscoops)