Verkoopcijfers februari: niemand koopt meer een nieuwe auto

De verkoopcijfers voor februari tonen aan dat de daling in januari niet de uitzondering was.

Vorige maand werd voor het eerst duidelijk hoe 2026 werkt qua autoverkopen. De realiteit: een daling in het aantal registraties. Dat kan natuurlijk een keer gebeuren, want de ene maand is niet de andere maand. Na twee maanden op rij begin je toch te kijken naar de goede oude Peter R. de Vries-mentaliteit: het kan nog toeval zijn, maar ook een patroon in gang zetten. Februari is namelijk de tweede maand van 2026 waar de verkoopcijfers van de autowereld tegenvallen ten opzichte van 2025.

Verkoopcijfers februari 2025

Vorig jaar in februari werden er 60.251 auto’s geregistreerd. In februari 2026 zeggen de verkoopcijfers dat er 50.366 auto’s geregistreerd zijn. Net geen 10.000 stuks minder. Qua EV’s is het allemaal ietsje minder heftig dan vorige maand, want het betreft een daling van slechts 6,5 procent in plaats van 35. De toppers zijn vergelijkbaar met vorige maand, al zijn de posities anders en moet de Hyundai Inster zijn plekje afstaan aan de Skoda Elroq. Opvallend genoeg moet de Volvo EX30 het ontgelden ten opzichte van de grotere (en oudere) EX40. Laat die goedkope versie dus maar komen.

Tesla Model Y (351 registraties); Kia EV3 (341 registraties); Renault 5 E-Tech (295 registraties); Skoda Elroq (282 registraties); Volvo EX40 (231 registraties).

Hybrides in de lift

EV’s verzorgen 30,4 procent van het aandeel van de verkoopcijfers van februari 2026. Het betreft 6.805 stuks. Daarmee staat EV op plek twee, naast het enige waar een stijging te bemerken is. Met een aandeel van 58,4 procent en 13.059 registraties zijn er weer 13,6 procent meer hybrides verkocht dan in 2025 in februari. Benzine druipt verder af naar een aandeel van 9,4 procent en diesel en LPG maken met een piepklein aandeel van 1,8 procent de cirkel rond.

Merken en modellen

In de algehele verkoopcijfers van februari 2026 wordt wederom bewezen dat het om en om is qua topverkopers in Nederland. Drie merken blijven hetzelfde, alleen Toyota en Renault wisten nu de top 5 binnen te dringen ten koste van BMW en Hyundai. Waar vorige maand Volkswagen nog bovenaan stond, zakken die naar plek drie en moeten ze hun meerdere erkennen aan Toyota op plek twee en Kia op plek één. Skoda en Renault maken het spannend op plek vier en vijf.

Kia (2.363 registraties); Toyota (1.854 registraties); Volkswagen (1.402 registraties); Skoda (1.279 registraties); Renault (1.256 registraties).

Waar vorige maand ietwat verrassend de Suzuki Swift de topverkoper was, verdwijnt deze volledig uit de top 5 van de verkoopcijfers in februari. Ook de Hyundai Kona en i10 dalen. Daarvoor in de plaats lijkt Toyota goed te boeren, want de Yaris Cross entert de top 5 en de vernieuwde Aygo X is deze maand de topper. Op plek twee vinden we de Kodiaq en nog een nieuwe binnenkomer op plek drie: de Ford Kuga. De Kia Picanto pakt het plekje van de i10 en eindigt op vier en de Yaris Cross eindigt de top 5. Let wel, qua absolute getallen is de Aygo X een betere verkoper dan de Swift vorige maand, maar verder wordt overal ingeleverd.

Toyota Aygo X (789 registraties); Skoda Kodiaq (504 registraties); Ford Kuga (463 registraties); Kia Picanto (420 registraties); Toyota Yaris Cross (412 registraties);

Nu is het met spanning afwachten tot de verkoopcijfers van maart, om te bevestigen dat er een patroon is. De verkoopcijfers van februari schetsen in ieder geval een beeld van weinig nieuwe registraties vergeleken met vorig jaar.