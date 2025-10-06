Ford Mustang GT V8 Convertible 2025 #test

Jummie de V8, maar helaas is dat ook de reactie van de belastingdienst.

Het is fijn om te constateren dat Ford nog gewoon deze Mustang bouwt. Immers, ze plakken de Mustang badge ook op een elektrische crossover en ze hebben alle leuke Europese Fords (Fiesta ST, Focus RS) inmiddels de nek omgedraaid.

De pijlen van de Blue Oval zijn duidelijk op de USA gericht, daar verkopen ze bakken pickuptrucks en is de Mustang niet weg te denken uit het straatbeeld. Overigens maken wij Europeanen het autofabrikanten ook extreem lastig om hier nog kleine, of leuke auto’s op de markt te brengen. Het moet allemaal elektrisch zijn en worden volgepropt met dure veiligheidssystemen.

7e generatie Mustang

Formeel is dit een nieuwe generatie Ford Mustang, maar je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te zien dat het meer een grote facelift van de zesde generatie is. Het is ook weer de kracht van de Mustang, er is geen twijfel over mogelijk wat dit is.

Natuurlijk kwamen er wel nieuwe LED’s, overigens ook met drie strepen die we kennen van Mustangs. De aerodynamica is bij de Mustang wel een ding: het zijn nooit de beste autobahn beukers geweest. Een nieuwe voorspoiler en sideskirts maken dat de Mustang iets makkelijker door de lucht snijdt. Toch voel je dat boven de 160 km/u de luchtweerstand het aan het winnen is.

De V8

Zo maken ze (bijna) niet meer. Druk de startknop en de V8 komt met een goede brul tot leven (dit kan ook worden uitgezet als je je buren liever te vriend houdt). De 4e generatie Ti-VCT V8 Coyote-motor is vijf liter groot, heeft een nieuwe dubbele luchtinlaat, maar het belangrijkst is gebleven. Het is nog steeds een atmosferische V8.

Met alle moderne technologie komt de Mustang GT nog steeds 446 pk bij 7.250 tpm. Het maximale koppel is 540 Nm bij 5.100 tpm. Onderin is het geen stakker, maar zoals bijna altijd bij atmosferische motoren: een beetje toeren maken loont.

De Mustang is overigens ook nog met een handbak (hulde), maar de Mustang GT uit de test was uitgerust met een automatische versnellingsbak. Die heeft 10 (!) versnellingen. Soms houdt de bak best lang een versnelling vast om daarna razendsnel een paar versnellingen op te schakelen. Ook bij het terugschakelen is de bak bij de les. Zelf flipperen kan natuurlijk ook, dan is het zaak om het display goed in de gaten te houden in welk verzet je zit.

Zwaar dus minder snel dan je verwacht

We zijn grondig verziekt door al die bloedsnelle elektrische auto’s, dus de acceleratiecijfers van de Mustang laten je wellicht onberoerd. De standaardsprint van nul naar 100 doet de Mustang GT Convertible met automaat in exact 5.0 seconde. Het zijn wel 5 veel leukere tellen dan in een willekeurige EV die wellicht sneller is. De V8 loopt schitterende door de toeren en de bak ramt lekker snel door de versnellingen. Er is namelijk ook een speciale rijmodus die Drag Strip heet, hoe Amerikaans wil je het hebben.

For the record: de topsnelheid is 250 km/u en de weegschaal slaat uit naar 1.801kg. Dat is net een beetje veel voor een sportauto.

Dan het zuur

De draaicirkel is met 12,2 meter echt fors, dat ga je merken in krappe straatjes. Het dak kan rijdend open, maar dat mag alleen als je stapvoets rijdt. Dat zijn we inmiddels echt niet meer gewend, gelukkig duurt het maar 8 tellen om de kap van de Mustang te openen of te sluiten. Wel weer “typisch Amerikaans” is dat er ook nog een los zeiltje in de kofferbak ligt om de kap af te dekken als die open is. De jaren 80 zijn weer helemaal terug.

Dit is allemaal overkomelijk, zeker als je bedenkt dat je in de VS al een Mustang hebt voor 31.290 dollar. Dat is dan wel de viercilinder Ecoboost motor als coupé. Wat zo ontzettend jammer is: in Europa brengt Ford alleen de V8, want de vraag naar de viercilinder zou te laag zijn.

En die V8 is dorstig en laat planten hard groeien met zijn CO2-uitstoot. Dat vinden we in Europa een bijzonder goede reden om eens flink belasting te heffen. In België lap je bij aanschaf € 13.969,29 Belasting op inverkeerstelling. Daarna volgt nog jaarlijks € 3.920,65 verkeersbelasting.

Ouch, maar dan komt Nederland….. alleen de BPM is al 85.027 euro. Totaal kost een Mustang GT Convertible dus 149.200 euro. Het dubbele van in België grofweg het drievoudige van de Mustang in de VS kost. De turbo-viercilinder Ecoboost Mustang is echt minder gaaf, maar die versie had nog een kans gehad in Nederland.

