Alonso neemt zijn Aston Martin Valkyrie in ontvangst

Naast Max Verstappen is nu ook Fernando Alonso in een Valkyrie te spotten in Monaco.

Als je een Formule 1-auto gewend bent, zul je de meeste straatauto’s waarschijnlijk heel saai vinden. Hoe opgewonden wordt je als Formule 1-coureur nog van een Porsche 911 GT3? Er is echter een straatauto die wel degelijk in de buurt komt van een Formule 1-auto: de Aston Martin Valkyrie. En dat is niet alleen marketinggelul.

De Valkyrie is dus de ideale auto voor Formule 1-coureurs die geen genoeg kunnen krijgen van hun werk. Fernando Alonso is zo iemand, en hij heeft nu zijn Valkyrie in ontvangst mogen namen. Dat was natuurlijk een kwestie van tijd. Als je als fabrikant een hypercar bouwt en je bent actief in de Formule 1, dan moet je stercoureur er eentje hebben.

Fernando heeft gekozen voor een kleurstelling die matcht met zijn Formule 1-auto, maar dan de matte versie. De kleur is Satin Aston Martin Racing Green, met accenten in AMR Satin Lime. Deze accenten zien we ook terug in het interieur, wat verder is uitgevoerd in zwart alcantara.

Op de hoofsteunen is het logo van Fernando Alonso aangebracht, wat natuurlijk goed is voor de restwaarde van deze auto. Nog een bijzonder detail (helaas niet te zien op de foto’s) is het gaspedaal met daarop het getal 14. Dit is het racenummer van Alonso, sinds hij op 14 juli 1996 op zijn 14e kartkampioen werd.

De Valkyrie is misschien net iets minder snel dan Alonso’s AMR23, maar hij klinkt in ieder geval wel beter. Het is al vaak genoemd, maar de Valkyrie heeft een V12 die ruim 11.000 toeren kan draaien. Daar kan geen moderne F1-auto tegenop.

Deze Valkyrie is niet de eerste gepersonaliseerde auto die Alonso in ontvangst mag nemen. Zo had hij eerder al een unieke McLaren Elva (hij reed toen Indycar voor McLaren). Ook zijn er twee special editions naar hem vernoemd: de Alpine A110 R Fernando Alonso Edition en de Ferrari 599 GTB 60 F1 Alonso Edition.

Het lijkt er helaas op dat de Valkyrie geen toonbeeld van betrouwbaarheid is. Fernando werd namelijk een uurtje na aflevering al geplaagd door de pechduivel. In de straten van Monaco kon hij te voet verder en vertrok de Valkyrie op een bergingswagen.