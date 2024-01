Autoblog Spot van de Week: WiLL Cypha

Vergeet alle Ferrari’s en Lambo’s, deze WiLL Cypha is pas echt een exoot.

We hebben het al eens vaker geroepen: de leukste spots zijn de spots waarbij je echt naar de typeaanduiding moet kijken om te zien wat je nu voor je hebt. We hebben er weer eentje in deze categorie. Dit groene apparaat dat gespot werd in Gouda is geen Mitsubishi, geen Nissan, geen Toyota, maar… een WiLL Cypha.

WiLL

Bij deze auto moeten we niet alleen uitleggen wat voor model het is, maar ook het merk heeft een introductie nodig. WiLL was een samenwerkingsverband tussen verschillende Japanse merken, opgericht in 1999. Het was de bedoeling dat WiLL een heel hip merk zou zijn, met een jonge doelgroep. De daadwerkelijke doelgroep waren waarschijnlijk vooral ‘oudere jongeren’.

Bier en vouwfietsen

Als je denkt dat WiLL alleen een automerk was heb je het mis. Omdat het een joint-venture was van verschillende bedrijven kwamen er de meest uiteenlopende producten uit, die allemaal te bestellen waren via willshop.com. Van bier tot vouwfietsen en van luchtverfrissers tot toeristische rondleidingen: je kunt het zo gek niet verzinnen.

Toyota Ist

Bij WiLL kon je dus bier bestellen, maar ook een complete auto. Toyota deed namelijk ook mee aan het project. De Cypha die we hier zien is het derde en tevens laatste model van WiLL. Deze auto werd gelanceerd en 2002 en is nauw verwant aan de Toyota Ist. Die ken je waarschijnlijk ook niet, maar dat is de voorganger van de Urban Cruiser die ook bij ons is geleverd.

Cyber phaeton

De naam Cypha was een samentrekking van ‘cyber’ en ‘phaeton’. Het cyber-gedeelte sloeg op het feit dat deze auto was van het vooruitstrevende G-Book-systeem van Toyota. Daarmee kon je informatie krijgen over bijvoorbeeld restaurants in de buurt of films die in de bioscoop draaiden en je kon berichten versturen en ontvangen. En dat allemaal in 2002.

Vierpitter

Motorisch gezien was de WiLL Cypha allesbehalve exotisch. De auto was leverbaar met twee bescheiden aandrijflijnen: een 1.3 en een 1.5 vierpitter. Dit exemplaar is voorzien van de 86 pk sterke 1.3, die we kennen uit de Yaris. Volgens de kentekeninformatie lust deze ook lpg.

Exoot

De WiLL Cypha zul je zelfs in Japan niet veel tegenkomen, maar in Nederland is het helemaal een ware exoot. Er rijden slechts drie exemplaren rond in ons land. @anoniemeautofan heeft hiermee dus een regelrechte topspot te pakken.

