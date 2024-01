Volkswagen T-Cross is nu een badeendje

Nu niet vrijwillig je Volkswagen T-Cross in het water plempen, maar toch is de auto nu een soort badeendje geworden.

Toegegeven, ook ondergetekende snapt de crossover-hype niet helemaal. Tenminste, alle niches, rare mengelmoesjes en andere marketingonzin. Het idee van een robuust uitziend model waardoor je iets meer praktisch gemak en een hoge zit hebt, snap ik dan weer wel. Laat ik het zo zeggen: de nieuwe Taigo met zijn ‘dynamische uiterlijk’ en ‘sportief karakter’ (het rijdt als een logge Polo 1.0) is onzin, maar de T-Cross, als een soort mini-Tiguan, die klopt wel. Gewoon een lekker bonkige kleine crossover voor als een Polo net een maatje te klein is, daar is niet zo veel mis mee. Helemaal omdat Volkswagen iets minder pretentieus lijkt te zijn wat betreft de T-Cross.

T-Cross

Het helpt op zich dat de Volkswagen T-Cross leuk uitgevoerd kan worden. Nee, een standaardmodel zonder opties met piepkleine velgjes in het zwart is echt oersaai, maar tot voor kort kon je hem krijgen in oranje (met oranje velgen!!) of een soort turquoise, wat zeker geinig was. Sinds de facelift vervielen deze twee kleuren, maar krijg je er een felle blauwtint, rood en de knalgele kleur uit de persfoto’s ervoor terug. Meer gele auto’s op de weg mag altijd.

Grape Yellow

Die gele kleur moeten we het even over hebben. Als je in Nederland je Volkswagen T-Cross wil bestellen in deze tint, moet je vragen naar Grape Yellow. Vernoemd naar een druif, die, eh, groen is. Daar moet toch een betere naam voor zijn? Ja, aldus Volkswagen in het Verenigd Koninkrijk.

Rubber Ducky

Daar gaat de gele kleur voor de Volkswagen T-Cross namelijk aangeboden als Rubber Ducky! Ja, vernoemd naar een badeendje! Hoe leuk! Welke paarse broek bij VW verdient een opslag voor deze geniale marketingstunt? Nou, eh, het publiek. Volkswagen hield namelijk een stemming op hun sociale media-kanalen waar mensen zelf mochten stemmen op een naam. Pak ‘m beet 46 procent van de mensen kozen voor Rubber Ducky. En in plaats van hier apetrots op zijn en alsnog de kleur Zeesluis IJmuiden noemen, heeft Volkswagen hem ook echt Rubber Ducky genoemd. Leuk man!

Oliver Lowe, T-Cross productmanager bij Volkswagen UK, is blij met de keuze. Hij voegt er nog aan toe:

Some might say putting a paint name to public vote is a quackers idea. But we were confident people wouldn’t get in a flap while trying to decide on a new name, and we think Rubber Ducky yellow was a really eggs-cellent choice. Oliver Lowe, wilde vroeger uitsmijter worden.

Kortom: wij krijgen geen badeendjesgeel, maar in Engeland is dat precies wat je krijgt met de nieuwe T-Cross. Wij vinden ‘m leuk.