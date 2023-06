Ford roept 142.000 auto’s terug, moeten buiten parkeren

Dat is wel zo veilig. Ford roept 142.000 auto’s terug die vlam kunnen vatten, dus zet die rijdende aanstekers niet in een garage.

Terugroepacties heb je in allerlei soorten en maten. Autofabrikanten zijn voornamelijk ontwikkelaars om vervolgens de auto’s te assembleren. Die onderdelen worden veelal ingekocht bij toeleveranciers. Dus feitelijk is zo’n merk niet echt wat het lijkt. Maar ja, soms gaat er bij zo’n toeleverancier iets mis en moet de fabrikant actie ondernemen middels een terugroepactie.

Vandaag is het de beurt aan The Blue Oval/ Ford roept namelijk auto’s die vlam kunnen vatten. Om specifieker te zijn, het gaat om Fords luxedivisie, Lincoln .. En om nog specifieker te zijn, het gaat om de Lincoln MKC.

Dat is een hele luxe variant van de Ford Kuga. Dus zie het als een concurrent voor de Audi Q5, BMW X3 en Mercedes-Benz GLC. In tegenstelling tot die Duitsers is de MKC er alleen geweest met viercilinder EcoBoost motoren.

Ford roept 142.000 auto’s terug (oké, ietsje meer eigenlijk)

Nu is de VS een ver-van-ons bed land, maar het aantal auto’s waar het om gaat is heel erg hoog. Volgens de NHTSA (die organisatie die moet zorgen voor veilige auto’s in deVS) bedraagt het aantal maar liefst 142.734 auto’s. Dat is niet eventjes een kleine serie waarbij er een handgreepje los kan zitten. Naar het schijnt zijn er talloze voorbeelden van Lincolns die spontaan vlam vatten.

Er is een sensor voor de accu die in een goedkope plastic behuizing zit en eenvoudig kapot kan gaan (bij het wisselen van de accu bijvoorbeeld). Als deze beschadigd is, kan het zorgen voor kortsluiting in het circuit. Daarom raadt Ford aan alle Lincoln MKC-eigenaren om hun auto buiten te parkeren en niet in een garage of onder een carport.

Er is een oplossing!

Is er dan ook goed nieuws te melden? Maar natuurlijk! Ford heeft namelijk al een fiks voor het issue. De dealers gaan een extra zekering plaatsen. Als dan de sensor kapot gaat, zal eerste de zekering kapot gaan.

Dat is eenvoudiger te fiksen dan een spontane ontbranding. Uiteraard zal de reparatie geheel kosteloos zijn. In totaal zijn er 19 auto’s die kortsluiting hadden en in vlam vatten, allemaal auto’s die geparkeerd stonden. Dus dat ’talloze’ valt nog wel mee. Daarbij zijn er geen slachtoffers gevallen, gelukkig.

Via: ABC7 Chicago

Meer lezen? Deze betaalbare auto’s zien wij niet meer terug in 2023!