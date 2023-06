Is de BMW 5-Serie beter te pruimen als Touring?

De BMW 5-Serie sedan is niet erg fraai. Maar wordt ‘ie als Touring beter te pruimen?

Onlangs werd de BMW 5-Serie sedan onthuld tijdens smaakfeestje Villa D’Este. De verwachtingen waren hoog gespannen. Zeker na de onthulling van de Touring Coupé bij hetzelfde Italiaanse landhuis aan het meer. Maar die verwachtingen werden niet waargemaakt. De G60 is een beetje een onooglijk ding geworden met gekke details als plastic bumpers dan wel overbodige chromen frutsels. Alle kenmerkende BMW-stijlkenmerken zijn overboord gegooid. En zelfs de proporties waar BMW altijd op terug kan vallen, ogen niet helemaal lekker.

We vermoeden dan ook dat BMW wel eens een zware dobber kan gaan hebben aan de Audi A6 e-tron. Zeker als Audi daar wel de strakke sedan/avant van maakt die de studiemodellen beloven. Maar voor BMW-rijders is er nog een beetje hoop dat de 5-Serie Touring in ieder geval wat fraaier wordt dan de sedan.

Waar die sedan de Priusesque aflopende kont heeft, heeft de Touring die natuurlijk niet. Ook de gekke achterste raamstijl waarbij men kennelijk per se geen Hofmeister wilde toepassen, is er bij de Touring niet. Dus misschien valt er zo nog wel wat van te maken. Internet-designert Theottle nam fotosoep erbij en heeft een en ander eens onderzocht. Hij kwam door gebruik te maken van wat stukje 3-Serie Touring tot het resultaat dat je ziet op deze pagina.

Zo met dakkapel oogt de 5-Serie wel wat beter. Nu moet echter wel worden gezegd; het is dus nog maar een impressie. Theottle heeft gekozen voor traditionele BMW raamlijn met een Hofmeistertje. Spyshots laten echter zien dat BMW mogelijk iets geks gaat doen met de raamlijn, door deze op te laten lopen vanaf de achterdeur. Dat ziet er weer net wat anders (minder goed) uit.

Krijg jij weer een beetje hoop voor de BMW 5-Serie Touring? Of gaat BMW deze ook nodeloos minder mooi maken dan mogelijk is? Laat het weten, in de comments!