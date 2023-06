Deze GT3 RS is omgetoverd tot episch rallykanon

En hij kan van jou zijn, want hij wordt geveild.

Porsche heeft recent natuurlijk de 911 Dakar gelanceerd, maar daarvoor waren er al genoeg mensen die zelf aan de slag waren gegaan met rally-911’s. En daar zaten ook hele leuke creaties tussen. Wat dacht je van een GT3 RS in rally-uitmonstering?

911’s met een rallythema zijn meestal opgehoogde 964’s, maar bij dit project is van een hele andere aard. Ten eerste is er een 991 GT3 RS als uitgangspunt genomen en ten tweede is de auto niet verhoogd. Deze auto is dus niet bedoeld om zandduinen te bedwingen.

Desondanks is er het nodige aangepast aan deze auto. Om te beginnen is de auto uitgerust met een Reiger Racing-schroefset en is de bodem voorzien van extra aluminium bescherming, zoals een rally-auto betaamt. Verder zijn er spatlappen en een roofscoop, die uiteraard alleen voor de looks is. En livery natuurlijk, maar dat was je vast al opgevallen.

De meest in het oog springende aanpassing zijn echter de rallylampen op de neus. Om deze te monteren is ook de voorklep zelf aangepast. Deze is nu van staal in plaats van carbon. Niet getreurd: de originele klep is ook nog aanwezig.

Het rallythema gaat verder in het binnenste van deze Porsche. Deze GT3 RS is bijvoorbeeld uitgerust met een rolkooi, vijfpuntsgordels en een rallyhandrem voor het betere Ken Block-werk.

Er is nog één modificatie die niet onvermeld mag blijven: de auto is ook voorzien van een custom uitlaat. Het heeft niet zoveel zin om geluid te omschrijven, maar gelukkig is er een epische video van deze auto, die je hieronder kunt checken:

Onder de wrap is deze Porsche trouwens wit, mocht je daar benieuwd naar zijn. De auto heeft 33.366 km op de teller staan en bevindt zich in Zweden. Mocht je interesse hebben dan kun je een bod uit brengen op Collecting Cars. Daar wordt de auto as we speak geveild. Bieden kan nog tot en met 19.25 woensdagavond.

