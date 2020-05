Formeel groen licht voor GP Hongarije onder deze voorwaarden

Achter de schermen begint het F1-seizoen steeds meer vorm te krijgen, met vandaag nieuws over de GP van Hongarije.

We schrijven 1 mei en nog steeds moet de allereerste Grand Prix van 2020 verreden worden. De F1-organisatie gooit door COVID-19 gelukkig niet de handdoek in de ring. In plaats daarvan zoeken de F1-bazen met organisatoren naar oplossingen om zo toch nog een kampioenschap dit jaar mogelijk te maken.

De F1 hoopt spoedig met een nieuwe kalender te komen. Eerst moet groen licht geregeld worden. In dat kader is er vandaag positief nieuws te melden over de Grand Prix van Hongarije. In het Europese land zijn events met meer dan 500 personen verboden tot en met 15 augustus. De GP zou volgens de kalender plaats moeten vinden op 2 augustus. Dit betekent dat het raceweekend in het geding zou komen. Vandaag is er positief nieuws te melden.

De organisatie van de Hungaroring heeft bekendgemaakt dat de race achter gesloten deuren kan plaatsvinden. Het is de tweede officiële bevestiging voor een race zonder publiek. Afgelopen maandag was er de bevestiging dat de GP van Engeland zonder publiek kan plaatsvinden. Let wel, al deze bevestigingen zijn afkomstig van de F1 en lokale organisatoren en zijn onder voorbehoud. Overheden kunnen alsnog beslissen dat een race niet door mag gaan als de gezondheid in het geding komt.

Fans die een kaartje hebben gekocht voor de 2020 GP van Hongarije krijgen hun geld terug. Het is ook mogelijk de ticket te bewaren. Het toegangsbewijs voor 2020 is geldig voor de 2021 Grand Prix van Hongarije. Het statement van de organisatie van de Hungaroring klinkt als volgt.