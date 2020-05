Marc Philipp Gemballa onthult uiterlijk van eerste project

Marc Philipp Gemballa heeft een eerste goede plaat vrijgegeven van de auto.

MP Gembella, de zoon van, is bezig met zijn eigen autobedrijf. Dit nieuwe bedrijf heet geheel verwarrend ‘Marc Philipp Gemballa’ en heeft niets te maken met Gemballa GmbH of de rechten die verbonden zijn aan de naam Uwe Gemballa.

Wat papa kon, dat kan Marc Philipp ook. Dat moet de 26-jarige ondernemer gedacht hebben. Begin dit jaar kondigde Marc Philipp aan dat hij werkt aan een eerste auto met dit nieuwe autobedrijf. Veel verder dan een mysterieuze teaser kwamen we niet. Nu heeft Gemballa het uiterlijke prijsgegeven van de auto.

Het concept luistert naar de naam Project Sandbox. In de basis gebruikt Marc Philip Gemballa een Porsche 992. Het uiterlijk is voor een deel opnieuw ontworpen en heeft een sterke associatie met de legendarische Porsche 959.

Marc Philipp ziet zijn toko niet als een tuner zoals het bedrijf van zijn vader, maar als een carrosseriebouwer. Met dit uitgangspunt als USP hoopt de zoon een uniek plekje te bemachtigen in deze exclusieve markt.

Over Project Sandbox is nog weinig bekend. Afgaande op het uiterlijk hebben we te maken met een 911 die gericht is op absolute snelheid. De dichte velgen helpen bijvoorbeeld met de stroomlijn voor een hoge topsnelheid. Een feest voor op de autobahn, deze creatie Marc Philipp Gemballa.

Met dank aan Wouter voor de tip!