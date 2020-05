ArcFox Alpha-T is serieus interessant voor NL

De ArcFox Alpha-T maakt het duidelijk: we leven in compleet andere tijden. En toch ook weer niet.

30 jaar geleden was het allemaal zo makkelijk. Iedereen kocht gewoon een Opel Kadett. Was je sportief, dan kocht je een Kadett GSi, ws je gierig, dan reed je een Kadett GL. Was je gepensioneerd dan reed je een Kadett Sedan CDX Automaat. En als je een parenclub op een boerderij in Noord-Brabant runde, dan had je een witte Kadett Cabrio.

Uniek

Tegenwoordig rijden we allemaal unieke crossovers. In principe doen de marketingteams anno 2020 hetzelfde als in 1990. Je kunt diverse smaakjes van het zelfde product krijgen. Ondanks andere aankleding of koetswerken, zijn veel auto’s onderhuids identiek. Deze ArcFox Alpha-T is een welkome aanvulling.

BAIC en Magna

De ArcFox Alpha-T is het eindproduct van een joint venture tussen BAIC en Magna. Er waren al diverse concept cars getoond van ArcFox, maar de Alpha-T is hun eerste productiemodel. Ondanks dat de styling behoorlijk westers overkomt, is het een geheel nieuw ontwerp. Om een idee te krijgen van het formaat: de auto is 4,79 meter lang, 1,94 meter breed en 1,68 hoog. De wielbasis is een vorstelijke 2,91 meter. Ter referentie: dat is iets compacter dan een Audi e-tron.

Goede aanvulling

Mede dankzij de compacte afmetingen zou het best een goede aanvulling voor de Nederlandse markt zijn. Helemaal omdat de ArcFox Alpha-T geheel elektrisch is. De auto heeft twee motoren, eentje op de vooras en eentje op de achteras. Beide leveren 218 pk en 360 Nm. Ze worden gevoed door een accupakket van 93,6 kWh. De actieradius is mede daardoor behoorlijk indrukwekkend: 653 km!

NEDC

Nu moeten we er wel bij aantekenen dat de actieradius van de ArcFox Alpha-T geheel conform NEDC-regels is vastgesteld. Een puur theoretische waarde, dus. Er zijn echter voldoende Europese fabrikanten die ook in de NEDC cyclus geen 653 km kunnen halen. Een beetje natte vingerwerk: 653 km in de NEDC wordt ongeveer 500 in de WLTP, dus 400 ‘echte kilometers’ en dat is gewoon een degelijke score. In China kost de auto minder dan 40.000 euro. Over exportplannen naar Europa is vooralsnog niets bekend.