Formule 1 en FIA lijnrecht tegenover elkaar rondom sprintrace

De één wil dit, de ander wil dat. De Formule 1 en de FIA kunnen het niet eens worden als het gaat om de sprintrace.

Een gave toevoeging in de F1 is de komst van de sprintrace. Afgelopen weekend werd op Imola de eerste van het seizoen verreden. Een mooie uitkomst voor Max Verstappen, die er met de winst vandoor ging. Er is echter zakelijke onenigheid hoe er verder invulling gegeven moet worden aan de sprintrace in Formule 1.

De FIA en de organisatie van de Formule 1 kunnen het in elk geval niet zomaar eens worden. Dat blijkt uit de uitkomst van een vergadering in Londen, waar ook de 10 F1-teams aanwezig waren.

Meer sprintraces

De komende jaren moet er meer sprintraces verreden worden. De F1 mikt op zes van dit soort races volgend jaar, terwijl er dit jaar drie op de kalender staan. Is de FIA het prima mee eens, maar daar staat wel wat tegenover. De FIA wil onder leiding van kersverse president Mohammed Ben Sulayem meer geld zien vanuit de F1 om dit soort races te organiseren.

Niet alleen de Formule 1, maar ook de teams vinden die eis van de FIA niet netjes. Elke race die de F1 aandoet heeft een lokale promotor. Deze promotor moet miljoenen betalen om een race te mogen organiseren. 72 procent van dat geld gaat naar de teams en 28 procent naar de Formule 1, aldus de Telegraaf.

Ja, zeggen ze bij de FIA. Maar dat geld is nodig om crew en organisatie te betalen om meer sprintraces te kunnen realiseren. Het zou de FIA niet gaan om meer winst. Kortom, de Formule 1 en FIA zullen nog eens om de tafel moeten gaan zitten hoe ze invulling willen gaan geven aan meer sprintraces.

De vergadering had ook nog een vruchtbare uitkomst. Zo is besloten om per 2023 alle coureurs te voorzien van een helmet cam. Daarnaast zullen er bij twee races in 2023 geen 13 bandensets maar 11 bandensets van Pirelli gebruikt worden. Dit laatste is een keuze met betrekking tot de duurzaamheid van de sport.