Mercedes-AMG C43 4MATIC met 408 pk nu echt officieel

Meer dan 400 pk en vierwielaandrijving maakt deze instap-AMG in vorm van de Mercedes-AMG C43 al behoorlijk rap.

‘Vroeger’ was het wachten op het topmodel met de dikste motor. Dat is nu misschien wel anders in het geval van de Mercedes C-klasse. De C43 en de C63 delen dezelfde krachtbron met deze generatie. Hoewel we nog moeten wachten op de C63, is de vandaag onthulde Mercedes-AMG C43 4MATIC al een hele mond vol. En niet alleen qua benaming.

Aan de basis van deze nieuwe AMG staat een 2.0-liter turbo viercilinder motor. De M139l. In de C43 levert de motor 408 pk en 500 Nm koppel. Met een speciale boostfunctie komt daar nog eens tijdelijk 13 pk bovenop. Met deze nieuwe C43 heb je meer pk in vergelijking met zijn voorganger, maar je levert wel 20 Nm koppel in. De zescilinder was simpelweg net een stukje meer daadkrachtig.

Formule 1

Mercedes-AMG laat trots weten dat directe Formule 1-technologie is geïntegreerd in de techniek van de C43. Mooie marketingpraat natuurlijk, maar het doet het altijd goed in de kroeg. De F1-technologie in kwestie is een 1.6-inch elektromotor die aan de turbo is gekoppeld.

Het helpt de turbo nog sneller opspoelen wat weer resulteert in een rappere acceleratie. Een verwijzing naar die techniek tref je op de zijkant van de auto. Daar staat “Turbo Electrified” in het geval van deze AMG.

Prestaties

De Mercedes-AMG C43 komt altijd met 4MATIC vierwielaandrijving en de AMG SPEEDSHIFT MCT 9G automaat. 69 procent van het vermogen gaat naar achteren met dit systeem. 31 procent van de power gaat naar de vooras.

De cijfers liegen er niet om. In 4,6 seconden zit de C43 op 100 km/u. De topsnelheid is standaard begrensd op 250 km/u, optioneel kan dit opgeschroefd worden naar 265 km/u.

Het uiterlijk is precies zoals je een C43 mag verwachten. Net wat dikker, zonder overdreven uitdossing. Enkele kenmerken van het model zijn de AMG Panamericana grille en vier uitlaatsierstukken achter.

De marktlancering is later dit jaar. Prijzen van de Mercedes-AMG C43 4MATIC zijn op dit moment nog niet bekend.