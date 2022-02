Formule 1 gaat structurele veranderingen doorvoeren

Er was genoeg te bespreken tijdens de eerste Formule 1-vergadering van het jaar. We zetten het allemaal op een rijtje.

De Formule 1 moest interessanter worden. Daarom werden er vorig jaar sprintraces geïntroduceerd. Achteraf gezien bleek het helemaal niet nodig om dingen toe te voegen. We kregen namelijk een seizoen voorgeschoteld waarin meer dan genoeg gebeurde qua spanning en sensatie.

Eerste vergadering

Er was daarom genoeg te bespreken voor de hoge heren van de FIA en de Formule 1. Vandaag kwamen ze bijeen voor de eerste vergadering van het jaar. Uiteraard ging het daarbij over dat ene akkefietje in de slotfase van Abu Dhabi.

Structurele veranderingen

Wat voor gevolgen deze kwestie krijgt wordt helaas nog niet bekendgemaakt. De FIA laat wel weten dat in er in de komende dagen “structurele veranderingen” aangekondigd worden. Een van deze veranderingen is waarschijnlijk “Masi, functie elders”. We houden jullie op de hoogte.

Sprintraces

Waar we wel iets over kunnen zeggen zijn de sprintraces. Er komen géén extra sprintraces bij, dus dit jaar zullen er wederom drie sprintraces zijn. Deze zullen verreden worden tijdens de GP van Emilia Romagna (op Imola dus), de GP van Australië en de GP van Brazilië.

Puntentelling

Er is ook besloten om de puntentelling aan te passen. Vorig jaar kreeg alleen de top drie punten, nu krijgt iedereen die bij de sprintrace in de top acht finisht punten. De nummer één ontvangt acht punten, de nummer acht één punt.

Pole position

Nog een belangrijke wijziging: er wordt tijdens de sprintraces niet langer gereden voor pole position. Degene die tijdens de kwalificatie op vrijdag het snelste is mag op pole starten. De officiële naam van de sprintrace is daarom ook niet langer ‘Sprint Qualifiying’, maar kortweg ‘Sprint’.

Korte races

Er was nog een punt van aandacht tijdens de vergadering, namelijk het fiasco dat de GP van België was. De Formule 1 gaat het vanaf nu anders aanpakken qua punten. Er moeten voortaan minstens twee rondes gereden zijn zonder (virtual) safety car, anders worden er geen punten toegekend. Als minder dan een kwart van de race wordt uitgereden krijgt de winnaar 6 punten, bij 25% tot 50% krijgt de winnaar 13 punten en bij 50% tot 75% 19 punten.

Tot zover de nieuwe regels die vandaag zijn aangekondigd. Wordt vervolgd!