Formule 1 Miami bolwerk van memes

Het levert online vermaak op. Mits de memes van de Formule 1 in Miami ook je humor is natuurlijk.

In Amerika is alles groot, groter, grootst. Ook er is heel veel nep. Dat hebben we deze week al kunnen ontdekken. Toen naar buiten kwam dat de organisatie een neppe jachthaven creëerde met een ondergrond dat op water moest lijken werd de toon gezet. De grappen en grollen kunnen beginnen!

Memes spelen een steeds grotere rol in de Formule 1. Doen we hier op Autoblog natuurlijk keihard aan mee. Met onze eigen held Valtteri Bottas bijvoorbeeld. Op de Reddit-pagina Formuladank is het ieder GP-weekend lachen. Maar de humor is inmiddels ook te bespeuren bij de teams zelf.

Teams doen mee met de memes

Soms vraag je je af: zit ik nu naar een photoshop te kijken of is dit echt? Denk aan McLaren, die Lando Norris en Daniel Ricciardo voor Miami een bijpassende outfit hadden aangemeten. Of de met graffiti versierde auto’s van Alpha Tauri dit weekend. En dan de helm van Lando Norris, die de GP van Miami zal rijden met een helm in vorm van een basketbal.

Het is niet alleen maar lachen. Sebastian Vettel grijpt het weekend aan om klimaatproblemen aan te kaarten. Hij verscheen in een t-shirt waarop stond dat de GP van Miami over tientallen jaren een race onder water is als het zo doorgaat.

Hieronder een overzicht van de leukste memes tot op heden van het Formule 1 Grand Prix weekend in Miami. Hopelijk komen er de komende twee dagen nog mooie memes aan. Proost!