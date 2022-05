F1-baas Domenicali vergelijkt Miami met Zandvoort

Het enorme succes van de Grand Prix van Zandvoort hoopt de Formule 1 te herhalen in Miami.

Grappig is dat. Wij conservatieve Nederlanders halen onze schouders op voor Zandvoort. Het was een gaaf feestje zeker, maar de volgende dag doen we weer normaal met z’n allen. Het is dan ook moeilijk voor te stellen dat er internationaal weer heel anders wordt gekeken. Zandvoort is zelfs een voorbeeld voor de Formule 1.

Eerlijk is eerlijk. In vergelijking met de meeste andere races was er ook een fantastische sfeer in Zandvoort met een oranje leger aan fans. Begrijpelijk dat de F1 deze atmosfeer ook bij andere races probeert te creëren.

Formule 1 Miami krijgt Zandvoort-vibes

Formule 1-baas Stefano Domenicali vergelijkt daarom Miami met Zandvoort in een interview met de Telegraaf. Niet alleen een race, maar een event creëren waardoor het hele weekend feest is voor de fans. In een feestelijke stad las Miami moet dat wel goedkomen dit weekend.

Door deze aanpak is Formule 1 ook aantrekkelijker voor een doelgroep die wat minder heeft met autoracen. Zeker in de Verenigde Staten valt hier nog veel winst te behalen. Vandaar ook de keuze voor een race in Miami en straks ook in Las Vegas. Met een focus op entertainment trekt de F1 een breder publiek aan.

DJ’s, campings en allerlei activiteiten rondom zo’n Grand Prix-weekend. De Formule 1 moet een universeel feestje worden om het commercieel nog aantrekkelijker te maken. In Zandvoort is dat al gelukt. Kijken hoe Miami het dit weekend gaat brengen.