Elektrische cabrio van Fisker is gat in de markt

Voordat de elektrische cabrio normaal is wil Fisker alvast het voortouw nemen. Slim hoor.

De elektrische auto is vandaag de dag doodgewoon. Qua carrosserievormen zijn de crossover- en SUV-modellen oververtegenwoordigd. Op het gebied van stations en met name cabrio’s liggen gouden kansen. Dat laatste is een segment waar Fisker met de nieuwe Ronin bovenop gaat duiken.

We hebben natuurlijk onder andere de Tesla Roadster en de Fiat 500e als cabrio, maar een volwaardige elektrische cabriolet is er nog niet echt. Fisker kan de eerste zijn met de Ronin. Het is ook meteen een unieke auto. De teaser laat een vierdeurs cabrio zien, met voldoende dus plek voor vier inzittenden. Een cabriolet met vier stoelen is niet heel bijzonder. Echter deze vorm auto met twee extra deuren is het wel uniek.

Het moet een luxe, comfortabele GT voorstellen. Geen volbloed sportwagen dus. Desalniettemin is het een achterlijk snel apparaat. Van nul naar honderd in zo’n twee tellen en een actieradius van 965 kilometer.

Henrik Fisker weet het mooi te brengen. Maar zoals vaker met dit soort projecten. Eerst zien, dan geloven. De onthulling is over anderhalf jaar. In de tweede helft van 2024 moet de Fisker Ronin cabrio uitgeleverd gaan worden aan klanten. Gaat het Fisker deze keer wel lukken een langdurig succes neer te zetten?