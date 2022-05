Soest wil kampioen Flitspalen worden

Het aantal ‘flitspalen per inwoner’ lijkt de spuigaten uit te lopen in de gemeente Soest. Men is ambitieus.

De lokale gemeente mag voor een gedeelte bepalen over het wel en wee van flitspalen. Daardoor zijn de verschillen per dorp of stad groot in Nederland. In het ene gebied vliegen de flitspalen je om de oren, terwijl je die dingen in het andere gebied totaal niet tegenkomt.

De gemeente Soest lijkt de ambitie te hebben om kampioen Flitspalen te worden. Geen idee of er een dergelijk kampioenschap bestaat, maar Soest gaat in elk geval voor de winst. De gemeente in de provincie Utrecht telt momenteel drie flitspalen. Maar wat de gemeenteraad betreft komen er dan maar liefst elf bij.

Zelfs de politie zegt tegenover het AD het een overdreven actie te vinden. Vijf extra flitspalen zijn volgens de politie wel voldoende. De ligging van Soest is volgens Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland (VVN) een mogelijke oorzaak voor veel hardrijders.

Door de gehele plaats ligt een N-weg. Harder rijden dan is toegestaan is verleidelijker op zo’n weg dan in een woonwijk. Het is elk jaar raak in het dorp. Nu al regent het jaarlijks duizenden boetes voor snelheidsovertredingen. Dat aantal kan flink oplopen als er veel meer flitspalen geplaatst gaan worden.

Het verzoek van de gemeente Soest voor meer flitspalen ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Op basis van een onderbouwing beslist het OM of het plaatsen van (extra) flitspalen gerechtvaardigd is of niet.