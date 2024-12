Foutje van Kia-medewerker heeft grote gevolgen

Ergens heeft een Kia-medewerker nu een heel vervelend gevoel…

Iedereen vergeet wel eens wat, maar de ene keer heeft dat wat grotere gevolgen dan de andere keer. Een medewerker van een Kia-fabriek heeft een terugroepactie waarbij meer dan 22.000 auto’s betrokken zijn veroorzaakt.

Het gaat om de Kia EV9. De terugroepactie heeft een interessante reden: er kunnen bouten ontbreken waarmee de stoelen op de tweede en/of derde zitrij vastzitten. Misschien merk je dat in eerste instantie niet eens, maar bij een ongeluk wil je wel dat de stoel goed vast zit. De terugroepactie heeft alleen betrekking op de VS, dus Europese EV9-klanten hebben niks te vrezen.

Wat deze terugroepactie vooral opvallend maakt: in de beschrijving staat te lezen dat het probleem is veroorzaakt door “een fout van een fabrieksmedewerker.” Het lijkt er dus op dat deze hele terugroepactie de schuld is van één persoon.

Je denkt misschien ‘Aan hoeveel auto’s kan één persoon gewerkt hebben?’, maar kennelijk weet Kia niet goed welke EV9’s betrokken zijn. Het probleem was in eerste instantie maar bij drie auto’s ontdekt. Vervolgens werden er 990 EV9’s gecontroleerd en daar zaten de stoelen gewoon vast. Maar zoals gewoonlijk bij terugroepacties wordt het motto ‘beter safe than sorry’ gehanteerd.