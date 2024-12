RDW gaat ‘keuren zonder zeuren’ keihard aanpakken in 2025

De RDW gaat het komende jaar nog strenger optreden tegen illegale APK’s.

Als je auto wordt afgekeurd bij de APK is dat natuurlijk heel vervelend, maar je weet ten minste wel wat er aan schort. Anders zou je met een auto rondrijden die niet in orde is, en dat wil je natuurlijk niet. Toch…?

Er zijn mensen die daar anders over denken en APK vooral zien als gezeur. Er is namelijk levendige handel in illegale APK-keuringen, waarbij auto’s gewoon ongezien worden goedgekeurd. En daarbij zitten dus ook erkende keurmeesters in het complot, anders kan de auto niet afgemeld worden. Je verwacht het niet: autobedrijven zijn soms niet te vertrouwen.

En dan zitten er ook nog echte oplichters tussen, die je auto überhaupt niet afkeuren. Als je geld overmaakt aan een louche aanbieder van illegale APK’s kun je natuurlijk heel makkelijk belazerd worden. Maar dat heb je dan verdiend ook.

Vanaf 1 januari (morgen dus) gaat de RDW in ieder geval extra maatregelen nemen tegen deze wanpraktijken. Zo wordt er een meldpauze ingevoerd. Dit houdt in dat keurmeesters 5 minuten moeten wachten voordat ze een volgende auto kunnen afmelden. Corrupte keurmeesters meldden vaak meerdere auto’s in een keer af, vandaar.

Daarmee wordt het probleem natuurlijk nog niet opgelost, maar de RDW gaat ook de steekproeven verbeteren. Bij bedrijven die dat nodig hebben (lees: verdachte bedrijven) gaan ze meer steekproeven doen en bij bedrijven die het goed doen minder. Ook gaat de RDW de data nog beter analyseren om verdachte praktijken te spotten.

De RDW meldt verder dat ze dit jaar voor het eerst meer dan 8 miljoen APK-afmeldingen hebben ontvangen voor personenauto’s. Dat zijn er aardig wat, dus dat verklaart misschien waarom er nog steeds fraudeleuze keurmeesters kunnen zijn. Kennelijk kunnen er nog genoeg tussen de steekproeven doorglippen.

Bron: RDW / Telegraaf