Foutparkeerder haalt succesvol 7 euro terug bij Hof

Serieus. In hoger beroep gaan voor 7 euro. Deze foutparkeerder doet het.

Het mooie van een rechtstaat is dat je in hoger beroep kunt gaan als je het ergens niet mee eens bent. Nu is dat niet iets dat je zomaar doet. Je weet nooit zeker hoe een rechter zal oordelen en je zit met de kosten. Het is uiteraard allemaal niet gratis. Dus in hoger beroep gaan doe je alleen maar als je óf heel erg veel geld hebt of

Dus je gaat niet om een paar euro in hoger beroep, toch? Nou, jawel dus. Een meneer uit Barneveld vond dat nodig. Hij kreeg namelijk in 2020 een parkeerboete. Deze was 65 euro. Het was niet eens zozeer dat hij het niet eens was met de parkeerboete. Daar was de Barneveldse foutparkeerder het ook mee eens.

Aanmaningskosten

Nee, het ging hem om de aanmaningskosten. Die bedroegen namelijk zeven euro. In de ogen van de foutparkeerder was dat ongelooflijk onterecht. Gemeenten kunnen aanmaningskosten rekenen op het moment dat de boetes te laat voldaan worden. Daar was in dit geval ook sprake van. Hoeveel te laat, is niet bekend. Wel dat de aanmaningskosten op 16 mei in rekening werden gebracht.

Daarop nam de parkeerkrent een bureau om de arm. Je weet wel, zo’n bureau dat boetes aanvecht voor je (en constant Better Call Saul op de achtergrond afspelen in hun kantoor).

Eerste bezwaar afgewezen

Het eerste officiële bezwaar werd afgewezen. Daardoor ging de Barnevelder naar de rechtbank in Arnhem. Daar oordeelde rechter dat de gemeente juist gehandeld had betreft de aanmaningskosten voor het te laat betalen van de boete voor het fout parkeren. Daar was de foutparkeerder het pertinent niet mee eens.

Hij ging in beroep bij het hof en wat dank je? Met succes! De gemeente kan nu wel fluiten na die 7 euro aanmaningskosten. Dat niet alleen, de gemeente Barneveld moet ook de proceskosten á 1652,50 euro betalen. Wat precies de reden is, is niet bekend. Maar mocht je ook 7 euro willen besparen bij het te laat betalen van je boetes, dan is er hoop voor je.

Via: Algemeen Dagblad.