Wie haalt deze brute Spyker weer terug naar Nederland?

Je kunt nu een bod uitbrengen op dit stukje Neerlands trots: een Spyker C8 Laviolette LM85.

Het nieuwe Spyker was helaas geen lang leven beschoren (hoewel dhr. V. Muller dat misschien zal betwisten), maar toch heeft het merk heel wat geproduceerd. Niet zozeer qua aantallen, maar wel qua hoeveelheid verschillende modellen en varianten daarvan. Alles bij elkaar is het toch een indrukwekkende lijst, zo bleek toen collega @willeme vorig jaar alle hoogtepunten uit de geschiedenis van Spyker op een rijtje zette.

Een van deze hoogtepunten wordt momenteel geveild in de Verenigde Staten. Het betreft een uiterst zeldzame Spyker C8 Laviolette LM85. Daarmee willen we overigens niet zeggen dat andere Spykers niet zeldzaam zijn.

Mocht je het modellengamma van Spyker niet meer zo helder meer voor de geest hebben: we zullen het even haarfijn uitleggen. Het is eigenlijk heel simpel. De C8 Spyder was in 2000 de eerste productieauto van Spyker en de C8 Laviolette was daar de coupéversie van. De C8 Laviolette LM85 was daar weer de racy uitvoering van.

De LM85 kwam uit in 2008, acht jaar na de introductie van de C8 Spyder. In tussentijd had Victor Muller niet stilgezeten, want er werd ook volop geracet met de C8. Met de C8 GT2R om precies te zijn. Er was zelfs een Formule 1-auto, maar voor nu gaat het even om de GT2R. Daar is deze LM85 namelijk op geïnspireerd.

Deze inspiratie uit zich onder andere in de oranje-grijze livery. Een kleurencombinatie die de auto verdraaid goed staat. Of zou dat door onze oranje bril komen? Het grijs vorm trouwens de letter ‘S’, maar dat moet je maar net weten. De raceauto was ook de inspiratie voor de naam van de auto. LM staat namelijk voor, jawel, Le Mans en 85 was het startnummer.

Is de LM85 meer dan een C8 Laviolette met een racelivery? Ja, er is meer. De C8 Laviolette LM85 heeft ook een heuse spoiler, om de auto extra racy te maken. Je denkt misschien nog wat extra koelopeningen te zien, maar die zaten er allemaal ook al op de normale C8 Laviolette.

Het interieur is eveneens extra sportief aangekleed door het gebruik van alcantara. Ondergetekende ziet eerlijk gezegd toch liever een cognac interieur in een Spyker. Het alcantara is nog tot daar aan toe, maar het stuur is pas echt misplaatst. Dat is namelijk niet het bekende vierspaaks Spyker-stuur, maar een Lamborghini-stuur.

Het stuur past dan wel weer goed bij de aandrijflijn, want dit is een 4,2 liter V8 van Audi. Daar is niks aan veranderd ten opzichte van een normale C8 Laviolette. Deze levert dus nog steeds 400 pk en 480 Nm.

Ondanks het feit dat er wat te zeuren valt over zaken als de spoiler, de zwarte velgen en het stuur is dit toch gewoon een hele gave en unieke auto. Het blijft mooi dat Nederland zoiets heeft voortgebracht. Ook grappig: je krijgt er foto’s van de Gouden Koets bij. Dat zal er vast iets mee te maken hebben dat die destijds door de gebroeders Spijker gebouwd is.

Veel meer kilometers dan de Gouden Koets heeft deze auto niet gemaakt op jaarbasis, want er staat nog maar 1.270 km op. De auto wordt momenteel geveild op Bring a Trailer, met nog drie dagen te gaan. Het hoogste bod staat momenteel op $315.000, oftewel €268.740. Wie biedt meer een haalt deze auto weer naar Nederland?

Als je bewegend beeld wilt zien van de LM85: dat hebben we ook. Met niemand minder dan (een iets jongere) Wouter achter het stuur!