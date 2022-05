BREEK: Perez heeft bijgetekend bij Red Bull Racing?

Sergio Perez liet de kat zojuist mogelijk iets te snel uit de zak. De Mexicaan liet zich vrijwel zeker ontvallen dat hij een nieuw contract getekend heeft.

Na drie uur racen en af en toe niet racen, kwam Sergio Perez zojuist als overwinnaar uit de strijd in de Grand Prix van Monaco. Het is de derde zege voor de Mexicaan in de koningsklasse, na de Grand Prix van Sakhir in 2020 en de Grand Prix van Azerbeidzjan van vorig jaar. Een mooie mijlpaal dus voor de Mexicaan, die dit jaar sowieso goed in de buurt blijft van onze held Max Verstappen.

Gasly en Red Bull

Voorafgaand aan de race was er dan ook al de nodige speculatie over de toekomst van Perez bij het team. Sergio kwam voor 2021 als soort van stop gap binnen, omdat Red Bull geen jong talent meer klaar had staan nadat Gasly en Albon waren afgebrand naast Max. In zijn eerste jaar had de Mexicaan het echter ook vrij moeilijk naast Max, terwijl Gasly juist een heel goed jaar had voor Alpha Tauri.

Druk

De gedachte was zodoende een beetje dat Perez onder druk stond als dat zo zou blijven. Gasly heeft volgend jaar namelijk nog één jaar te gaan op zijn lange termijn deal bij Red Bull. Als hij nog een goed jaar zou hebben, zou een comeback bij het ‘grote team’ logisch lijken. Doch het kan altijd allemaal anders lopen als vooraf gedacht, zo blijkt.

Things change

Gasly doet het dit jaar niet veel beter zo niet slechter dan Tsunoda. En Perez gaat zoals reeds genoemd als een Mexicaanse speer. Christian Horner liet dit weekend dan ook al optekenen ‘dat er geen betere’ in de paddock rondloopt voor het zitje naast Max. Dat Horner in tegenstelling tot Marko er niet per se op gebrand is om een Red Bull talent in zijn team te hebben, is geen geheim.

Signed too soon

Het lijkt er nu op dat de beslissing stiekem al genomen is. Perez liet zich in de ‘cool down room’ (in Monaco meer gewoon een tafeltje met flesjes water) lachend ontvallen ‘I signed too soon’. Dat kan wat ons betreft niet veel anders betekenen dan dat Sergio een nieuwe deal bij Red Bull heeft gescoord en erop hint dat hij na vandaag wellicht wat betere voorwaarden had kunnen krijgen. Andere scherpe journalisten, zoals die van Viaplay, hebben dit inmiddels ook opgemerkt.

Goede move?

Nog (minimaal) een jaartje Sergio en Max dus, na vandaag en vorige week, lijkt dat in alle opzichten een inkoppertje. Goede move, of zie jij liever iemand anders naast Max in de auto?