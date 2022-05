Speciale M3 en M4 maken hebberig

En ze gaan maar door bij BMW. Vandaag hebben we weer een speciale M3 en M4 voor je!

De BMW M3 (of M4) is een perfecte basis om een speciaaltje van te maken. Het is een auto die sowieso al iets meer de emotie dan de ratio aanspreekt. Dan is de stap naar een gelimiteerd feestvarken niet een vreemde. Al helemaal niet als de feest-afdeling 50 jaar bestaat.

Nog niet zo lang geleden waren er al de nodige feestnummers. Dat waren de M3 Jahre en M4 50 Jahre. Nu gaan we vrolijk door met een speciale M3 en M4, de 50 Jahre editie. Maar die was er toch al? Ja, dat klopt!. Zoals collega @rubenpriest aangaf in dit BMW M 50-artikel, kunnen de specificaties per land afwijken.

Weer een 50 Jahre!

Deze speciale M3 50 Jahre en M4 50 Jahre zijn niet voor verlegen mensen. De M3 sedan is ‘Isle of Man Green’ en de M4 Coupé is Sao Paulo Yellow. Nu zijn dat kleuren die je ook gewoon kunt bestellen. Echter, de speciale versies komen met een hele hoop accessoires én de nodige stickers.

We zeggen niet dat het een stijlvolle combinatie is, want de enorme M-letter op het dak detoneert behoorlijk, om maar te zwijgen van de graphics aan de zijkant. Zeker in combinatie met het groen detoneert het enorm. Maar hey, maar het is allemaal afhankelijk van je smaak.

Interieur speciale M3 en M4

Mocht je niet gecharmeerd zijn van het exterieur, het interieur is wel erg fraai. de gele M4 heeft een blauw interieur, bij de groene M3 is dat oranje. Die laatste combinatie is wel erg gaaf.

Wel opvallend, je krijgt een hele hoop carbon mee. Denk aan een M Performance-splitter en enorme achtervleugel, ook van koolstofvezel. Maar de stoelen zijn dan de ‘reguliere’ sportstoelen en niet de M Sportkuipen.

In technisch opzicht zijn de speciale M3 en M4 gelijk. In beide gevallen betreft het een Competition. Dus een 3.0 liter biturbo met 510 pk en 600 Nm, die via een automaat de achterwielen aandrijft.

Er worden van elk 50 exemplaren gebouwd en ze zijn allemaal bedoeld voor klanten in Singapore. BMW heeft aangegeven de gelegenheid te gaan aangrijpen om nóg meer speciaaltjes te lanceren. Dus houdt je maar vast.

