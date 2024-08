Foutste CLS 55 AMG van Nederland staat bij Domeinen

Was je ogen met zeep na het zien van deze CLS 55 AMG bij Domeinen.

Af en toe staat er wat opmerkelijks bij Domeinen. De overheidsdiensten die het spul in beslag nemen bij de criminelen in Nederland moeten toch ook af en toe met het hoofd schudden. Dat kan niet anders. Neem nu deze prachtige Mercedes CLS55 AMG.

CLS 55 AMG Domeinen

Ik kan me zo voorstellen dat deze auto in beslag is genomen vanwege de looks. Dit kan zo toch niet over de weg rijden? Je bent al crimineel door hier in te stappen. In de schredder gooien is ook zo zonde, misschien kan iemand er nog wat van maken. Helemaal standaard is een CLS 55 AMG best chique te krijgen, al is deze generatie toch een beetje verpauperd. Ach, over een jaar of 30 is dit een mooie klassieker. Denk ik. Domeinen heeft wel vaker met dit bijltje gehakt.

Moet Domeinen wel een koper zien te vinden voor deze Mercedes CLS 55 AMG. Het is een vrij aparte case. Zo is de CLS voorzien van een wrap, met het AMG Affalterbach logo op de motorkap en op de kofferbak. Het is echter half vergaan en met name op het dak zijn sporen van achterstallige liefde te vinden. Onder de wrap zit de kleur wit verstopt.

De CLS 55 AMG heeft nog de oude 5.4 liter V8 onder de kap met 476 pk en 700 Nm aan koppel. De prestaties zijn op papier niet denderend anno 2024, je kunt ook weer niet spreken van een langzame tank. De 0-100 km/u sprint is in 4,7 seconden voltooid en de topsnelheid bedraag 250 km/u.

Terug naar deze CLS 55 AMG bij Domeinen. De auto is klaar voor het circuit met prachtige canards (serieus, waarom) aan de voorzijde. Alles wat ooit chrome was dat is nu zwart. Van het interieur ga je echt lachen, er zit een NOS-badge op het dashboardkastje geplakt. Ik vind het fantastisch.

De AMG uit 2006 heeft 164.727 kilometer gelopen. Wie o wie verlost Domeinen van deze klassieker in wording?