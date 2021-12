Op te halen bij Domeinen: de laagste AMG van Nederland

Deze AMG kan eigenlijk maar op één plek te koop staan: bij Domeinen.

Hoe fout een matzwarte AMG met zwarte velgen en zwarte details ook is, die kun je tegenwoordig wel zo bestellen bij Mercedes. Fout af fabriek dus. Tien á vijftien jaar geleden was dat nog een ander verhaal. Toen moest je toch echt zelf aan de slag om je AMG fout te maken.

Een Mercedes CLS 55 AMG was bijvoorbeeld af fabriek gewoon zwart, grijs of zilver. Net als alle andere Mercedes-modellen. Zwarte accenten waren niet aan de orde en de originele vijfspaaks velgen waren ook niet bijzonder opvallend. Afgezien van de uitlaten waren de verschillen tussen de AMG en de reguliere CLS minimaal.

Een van de vorige eigenaren van de CLS die je hier ziet vond dat maar saai en heeft de auto een kleine make-over gegeven. Zoals je ziet is in de auto nu volledig matzwart, inclusief de raamstijlen. Ook zijn er moderne AMG-velgen gemonteerd, of in ieder geval iets wat er veel op lijkt.

Om het plaatje compleet te maken is de auto ook nog eens verlaagd. Of zou er toch wat met de luchtvering aan de hand zijn? Je zou toch denken van wel, gezien het feit dat de auto niet meer zelfstandig van z’n plek kan rollen.

Aangezien de badges op de achterkant niet zitten waar ze horen te zitten vraag je je misschien af of dit wel een echte AMG is. Wat dat betreft kunnen we je geruststellen: het is daadwerkelijk een CLS 55 AMG. Dat betekent dat er onder de motorkap een V8 Kompressor met 476 pk en 700 Nm koppel zou moeten liggen. Aan de specificaties ligt het niet.

Een van de (vele) redenen om de auto wél te laten staan: deze AMG staat niet meer op kenteken. De auto is in 2015 geïmporteerd naar Nederland, maar eerder dit jaar ook weer geëxporteerd. In de tussentijd heeft deze CLS 55 AMG dertien eigenaren gehad, en dan rekenen we de autobedrijven nog niet eens mee. De auto heeft dus een veelbewogen leven gehad.

Net als kentekenplaten ontbreekt ook de sleutel. De kilometerstand aflezen is er dus ook niet bij. En als je de kilometerstand wel af kunt lezen is het natuurlijk nog maar de vraag of die ook klopt.

Het mag geen verrassing heten dat een auto als deze uiteindelijk bij Domeinen belandt. Daar kun je dus nu een bod uitbrengen. Het is alleen de vraag waarom je dat in vredesnaam zou willen.