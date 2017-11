Wat betekent het AMG-logo eigenlijk?

Onze auto's zijn zo sterk als appelbomen..?

Het zou zomaar eens kunnen dat je dit logo in je gehele leven nog niet eens voorbij hebt zien komen, maar dat is absoluut geen schande. Sterker nog, Mercedes-AMG gaat er werk van maken om dit logo vaker af te beelden door het uit een nieuwe 3D-projector in de deur te laten komen. Dat is allemaal heel leuk en aardig, maar wat betekenen al die symbolen nu precies?

Voor wie er vanuit ging dat het algemeen bekende AMG-logo hun enige was, zal hier wellicht enigszins versteld van staan. Waar het origineel simpelweg een afkorting is voor de namen van de oprichters (Aufrecht en Melcher) en de plaats (Großaspach) waar het bedrijf oorspronkelijk zat, is de herkomst van het logo dat wij hier bespreken iets lastiger uit te leggen.

Voor wat betreft de linkerhelft van het logo bestaat er wat onduidelijkheid, die grotendeels onnodig blijkt te zijn. De antwoorden vinden we namelijk op het wapen van Affalterbach, hun huidige thuisbasis, waar eveneens een appelboom en riviertje op staan afgebeeld. We moeten echter verder in de geschiedenis van de omgeving duiken om het beter te kunnen begrijpen. De term ‘Affalter’ is oud-duits voor appelboom, een stuk vegetatie dat de omgeving al sinds jaar en dag een sterk karakter geeft. Het is zelfs zo dat de plek een tijdlang een van de meest vruchtbare streken voor appelbomen van Duitsland was. Dit werd niet in het minst geholpen door de verschillende riviertjes en beekjes die er te vinden zijn.

De rest van het logo is iets vanzelfsprekender. De rechterzijde van het embleem laat een aantal mechanische delen zien, die de motorenproductie van het bedrijf moeten symboliseren. Wie het logo nader bestudeert, zal o.a. een nokkenas en een klepveer tegenkomen die het harde werk van het team in de fabriek eer aandoen. Door de jaren heen heeft hun werk verschillende pareltjes opgeleverd, van fietsen tot aan hypercars.