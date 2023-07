Franse politie maakt korte metten met driftende BMW’s

Met de Franse politie is het altijd oppassen…

Als je aan het driften bent op de openbare weg loop je natuurlijk het risico dat je aan de stok krijgt met de politie. Dat je een reprimande of een boete krijgt is nog tot daar aan toe, maar de Franse politie gaat nog een paar stappen verder. Zij hanteren een genadeloos lik-op-stukbeleid.

Zo zijn er onlangs twee BMW’s in beslag genomen die aan het driften waren geweest. Daarbij waren ze niet eens op heterdaad betrapt, maar de politie schijnt ze opgespoord te hebben op basis van video’s.

Dit geeft al aan de Franse politie er bovenop zit. De consequenties waren vervolgens ook niet mals. De beide BMW’s – een E46 sedan en een E36 coupé – gingen namelijk regelrecht de shredder in.

De eigenaar van de E36 doet op Instagram zijn verhaal en zegt dat hij op zijn werk geboeid werd afgevoerd door de politie, terwijl thuis zijn auto in beslag werd genomen. Die werd vervolgens binnen een week vernietigd, zonder dat hij de kans had bezwaar te maken.

Voor nog een stukje extra context: het was niet alsof de E36 op klaarlichte dag tussen het verkeer aan het slalommen was. Zijn driftactie was ’s avonds laat op een verlaten bedrijventerrein. Dat is nog steeds de openbare weg, maar het is wel een verschilletje.

Deze BMW’s zijn trouwens niet de enige voertuigen die vernietigd zijn. De Franse politie deelde vorige week ook filmpjes waarin te zien is hoe een Mégane Coupé en veertien motorfietsen worden vernietigd. Ook deze waren afgepakt van ‘wegpiraten’.

Mocht je dus binnenkort naar Frankrijk gaan met een achterwielaangedreven auto: wees op je hoede. Als je even niet oppast belandt je auto in de shredder.

Video: Police Nationale 76

Via: Carscoops