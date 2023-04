Motoragent moet verplicht op BMW rijden

Kiezen? Er valt niks te kiezen. Als motoragent rij je BMW.

Het wagenpark van de Nederlandse politie is lekker divers. Helemaal hip in 2023. Waar voorheen de Volkswagen Touran de boventoon voerde, is het nu wat gevarieerder met onder andere een Mercedes B-klasse en een Audi A6 Avant. Van die diversificatie is niets te vinden als je kijkt naar de motorfietsen van de politie.

Motoragent aan de BMW

BMW, BMW en nog eens BMW. Dat is waar motoragenten het mee moeten doen. De BMW R 1250 RT om precies te zijn. Dat blijkt uit een nieuwe Europese aanbesteding door de Koninklijke Marechaussee volgens het AD. De krant zegt dat een zware politiemotor al meer dan 40.000 euro kost. Het is niet dat ze BMW zo’n leuk merk vinden, maar ze zouden geen andere keuze hebben.

BMW levert volgens hen als enige merk sportieve tourmotoren. Voorheen kon je shoppen bij andere bekende motormerken als Yamaha en Honda in dit segment. Dat is nu niet meer zo. De meeste merken concentreren zich op een ander modellengamma. Daardoor heeft BMW het rijk voor zichzelf.

Eigenlijk is BMW de enige die nog normale motoren bouwt. Een snelle station zeg maar, terwijl de rest alleen nog maar cross-overs bouwt omdat de markt dat wil. Maar dan voor motoren. Wouter Karssen, motorexpert

De aanbesteding spreekt over de aanschaf van zo’n 1.200 motoren. Daarvan zijn er 100 onopvallend en 1100 opvallend, dus met stickers en alle toeters en bellen. Van het totale aantal zullen er 380 lichte modellen gebruikt worden voor de wijksurveillance. Dan zijn er 650 grote motoren die verkeerssurveillance en incidentafhandeling op zich nemen. Nog eens 70 grote motoren worden ingezet voor begeleidingen.

In totaal gaat het om 720 zware motoren en in alle gevallen shopt de marechaussee bij BMW. Het wagenpark krijgt er niet alleen nieuwe motorfietsen bij, maar vervangt ook oude dienstmotoren. Rijkswaterstaat zegt dat dienstmotoren zo’n 140.000 kilometer in een tijdbestek van vier jaar meegaan.