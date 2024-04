Politie gaat premium cross-over aan de tand voelen

Daar is ‘ie hoor, de nieuwe BMW X1 van de politie!

De politie rijdt nu nog voornamelijk rond in MPV’s, maar dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Om een klein beetje indruk te maken moet je toch wel een cross-over hebben. Vorige week nam de politie de eerste Kuga’s in gebruik, maar daarnaast hebben ze ook een heuse premium cross-over op het oog. De BMW X1 is gearriveerd.

Stiekem wisten we dat al, want onze oplettende hoofdredacteur had deze auto gisteren al gespot. Nu hebben we echter ook bericht vanuit BMW zelf. Op LinkedIn poseert een trotse CEO van BMW Nederland naast de X1 in politie-uitmonstering.

De auto’s worden officieel pas volgend jaar in gebruik genomen, maar er start nu een proefperiode. De toezegging dat de politie Kuga’s en X1’s gaat afnemen (circa 1.100 in totaal) is namelijk nog onder voorbehoud. Eerst moet er nog even gekeken worden hoe de Kuga en de BMW X1 in de praktijk bevallen als politieauto.

Jullie zijn natuurlijk razend benieuwd welke uitvoering de politie gekozen heeft. De X1 is er in negen varianten (en dan tellen we de elektrische iX1 niet eens mee), dus er is genoeg te kiezen. Helaas hebben we daar nog steeds geen uitsluitsel over gekregen. Op de auto die gisteren gespot werd zat ook geen typeplaatje.

De nieuwe BMW X1 van de politie zul je voorlopig nog niet veel tegenkomen. Het zijn namelijk maar drie proefmodellen die de politie aan de tand gaat voelen. Als deze in de smaak vallen, zullen we de politie-X1 pas vanaf januari 2025 in grote getale op de wegen zien verschijnen.

Foto’s: Anne Brons op LinkedIn