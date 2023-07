Er zijn zoveel manieren te bedenken waarop je de Volkswagen ID. Buzz kunt gebruiken.

We hebben de elektrische auto op de redactie logeren als duurtester, dus doen we er ook van alles mee! Slapen? Geen probleem! Koffie zetten en knakworstjes koken zodat @nicolasr wat te eten heeft? Kan ook gewoon! Dit en meer zie je in deze video.