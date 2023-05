Dit is de dikste politieauto van Nederland

Deze dikke X5 was eerst van de Dienst Speciale Interventies, maar krijgt nu een tweede leven als ‘normale’ politieauto.

Als je dikke bakken wilt rijden bij de politie moet je bij de Dienst Speciale Interventies gaan. Dan hoef je niet in een suffe B-Klasse te rijden, maar krijg je bijvoorbeeld een snelle Audi Q7 of BMW X5 onder je kont. Daarmee mag je bijvoorbeeld een gijzelaar van de sokken rijden, om maar iets geks te noemen.

De DSI zijn nu niet meer de enigen die in een BMW X5 mogen rijden, want de politie op Schiphol heeft vorige week ook een X5 in gebruik genomen. Deze afdeling is sowieso flinke SUV’s gewend, want de voorganger van deze X5 was een Touareg V6 TDI.

Deze X5 is wel een hele mooie upgrade, want deze auto komt bij de DSI vandaan. En zij rijden niet in de instappers. Het gaat hier om een dikke X5 xDrive50i. De Buitenbewaking Schiphol gaat dus van een V6 naar V8. Die is goed voor 450 pk en 650 Nm aan koppel.

Daarmee is deze X5 meteen de snelste opvallende politieauto van Nederland. De Snelle Interventie Voertuigen (de welbekende Audi’s A6) kunnen deze X5 namelijk niet bijbenen, met hun 286 pk en 620 Nm.

Zoals je aan de raamstijlen kunt zien is de X5 ook gepantserd. Dat is voor de Buitenbewaking Schiphol geen vereiste, maar het is natuurlijk mooi meegenomen. Ze rijden in een dikke bak én ze hoeven niet te bukken als er kogels afgevuurd worden. Wat wil je nog meer als politieagent?

Foto’s: 112Kennemerland