Franse relschoppers plunderen Volkswagen dealer [+video]

Vrijheid van meningsuiting noemen we dat dan. De Franse relschoppers stelen een hoop nieuwe VW’s rechtstreeks bij de dealer.

Het is een van de mafste gewaarwordingen van het menselijk brein: hoe men het plunderen van winkels tijdens rellen goed kan praten. Onder het mom van ‘vrijheid van meningsuiting’, ‘recht om te protesteren’ en ‘diepliggende frustratie’ besluiten enkele hersencellen om te gaan plunderen. De overige hersencellen zijn al te druk bezig met basale functies als ademen en de ogen knipperen.

In Frankrijk zijn er op dit moment ook rellen. De reden waarom ligt heel erg gevoelig, een 17 jarige jongen is door de politie per ongeluk doodgeschoten. Dat is verschrikkelijk en het zorgt ervoor dat het hele land in schok is. Vervolgens is er allerlei gajes en tuig dat daar dan misbruik van maakt.

Franse relschoppers

In diverse Franse steden waren er grootschalige protesten en demonstraties. Uiteraard staan er dan meteen een heleboel mafklappers op die van de gelegenheid misbruik maken. Het voorbeeld op onderstaande video is wel erg extreem.

Jonge mannen met gezichtsbedekkende kleding (schijnt noodzakelijk te zijn, net als bij voetbalhooligans) plunderen een Volkswagen-dealer. En nee, echt niet om een folder van de peperdure Polo GTI Edition 25 mee te nemen. De Franse relschoppers doen er een stapje bovenop en stelen de Volkswagens van de dealer. Allemaal onder het mom van meningsuiting, vrijheid en 24 maanden fabrieksgarantie.

60 mensen opgepakt

Volgens het NOS heerst er veel onvrede in de buitenwijken. De politie zou daar extra hard optreden tegen jongere mannen met een migratieachtergrond. De Verenigde Naties hebben de Frans politie al eens berispt vanwege etnisch profileren en overmatig politiegeweld.

In Marseille zijn vannacht 60 mensen opgepakt. Niet iedereen kon dus wegrijden met een splinternieuwe Volkswagen, waarschijnlijk. Het is nu al de vijfde dag dat het onrustig is in de grote Franse steden. Staatsbezoeken en Pride-evenementen zijn daarom ook eventjes afgelast.

Enfin, de video kun je hier bekijken hoe mensen strijden voor mensenrechten, gelijkheid en nieuwe Volkswagens: