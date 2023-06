Deze Polo GTI is enorm exclusief. Maar ook enorm duur!

Voor het geld dat je voor deze Polo GTI moet achterlaten, had je vroeger bijna een huis, zo enorm duur is hij.

Dat alles duurder en duurder wordt, hoeven je niet te vertellen. Kostte een stukje zoethout je vroeger nog een cent, tegenwoordig betaal je er 3 euro voor. Nog een voorbeeld wil je? Nou, een uurtje parkeren in Amsterdam kostte in ‘mijn tijd’ 1,50 euro per uur, nu betaal je er 7,50. Enorm duur dus.

Hetzelfde geldt voor auto’s. Waar je vroeger een hele bink was als je voor 100.000 gulden een BMW 325i kocht, compleet afgeladen met alle verkrijgbare opties, rij je tegenwoordig in een Volkswagen Polo. Wel een GTI, maar toch. En dat brengt ons bij de kern van dit verhaal.

Want de Polo GTI waar we het vandaag over hebben is echt enorm duur. Maar wel ook erg exclusief. Dat dan weer wel.

Deze Polo GTI is echt enorm duur

Deze Polo GTI is namelijk te krijgen vanaf 43.239 euro. Even omrekenen naar guldens, dat is 95.560 piek. En ja, dat is heel veel geld voor een Polo, zelfs al is het een GTI en zelfs al is het een speciaaltje. Want dat is het wel natuurlijk.

Het is de Polo GTI Edition 25 limited edition en daarvan komen er maar 25 naar Nederland. In totaal worden er 2500 van gebouwd, maar voor Polo-begrippen is dat weinig. En wat krijg je dan? Nou, een plaatje met 1 of 2500 erop, en verder vrijwel de gehele optielijst van de Polo GTI. Maar dat mag ook wel voor dat geld.

Een van de weinige dingen die je zelf kunt kiezen, is de kleur en de kleur van de foto’s is speciaal voor deze GTI 25 limited edition. Die noemen ze ‘Ascot Grey’ en daarmee onderscheid je je dus prima van je buurman in een ordinaire GTI die géén speciaaltje is.

Oh ja, je krijgt wel gewoon dezelfde specs als een gewone Polo GTI, dat wil zeggen een 207 pk en 320 Nm sterke 2.0 vierpitter. Maar als je die wil tjoenen, dan kan @rubenpriest je wel helpen. Doet hij graag.

Rest als laatste de vraag, zou jij bijna 45.000 euro uitgeven aan een Polo GTI, of vind je dat simpelweg te duur? Zelfs voor een enorm exclusieve?