Durf jij een klassieker als de 1M Coupé aan te pakken?

De BMW 1M Coupé geldt als een klassieker. Daar ga je toch niets aan veranderen?

Het modificeren van auto’s is het leukst om te doen. Met zorgvuldig gekozen upgrades kun je je toffe wagen namelijk nog toffer maken. Hoe gaaf is dat? In sommige gevallen voegt het wat toe aan de restwaarde, in (veel) andere gevallen niet. Het is net welke upgrades je kiest. Oh, en ook niet onbelangrijk, welke auto je als basis pakt.

En daar wringt het een beetje voor ons met deze BMW 1M Coupé van Lightweight Performance. Lightweight Performance is een Duits bedrijf dat BMW’s verbetert op het technische vlak. Geen naaitateliers met krokodillenleer, dikke bodykits of gekke frutsels, maar doelmatige modificaties.

1M Klassieker in wording

Dat is met dit exemplaar niet anders. Het grootste nadeel van de BMW 1M Coupé is het gewicht, want dat is simpelweg te hoog. Daarvoor hebben ze bij Lightweight Performance het zogenaamde ‘Clubsport’-pakket in de aanbieding.

Daarbij krijgt de 1M Coupé namelijk precies alle hardware die je nodig hebt om er een leuke trackdayauto van te maken. Denk aan een afgevlakt alcantara BMW Performance-stuurwiel met schakelindicatoren.

De stoelen zijn vervangen door lichtgewicht Recaro poleposition-kuipen. Wel fraai: ze zijn bekleed met een combinatie van zwart leer, alcantara en oranje stiksels. De stoelen zitten (veel) lager en zijn uitgebrieder verstelbaar. Je kan ze bestellen met 4- of 6-punts gordels.

Nauwelijks extra vermogen

Voor een lager gewicht is de achterbank verwijderd en voor een grotere stijfheid (en veiligheid) is er op de plaats waar de achterbank was een halve rolkooi gemonteerd. Aan de stance van de auto zie je dat dit een trackday-wapen is, geen showauto. De auto is voorzien van Protrack-velgen die lichter en sterker zijn dan de standaardwielen. Vervolgens is er een schroefset gemonteerd die op heel veel manieren is af te stellen. Remschijven en blokken zijn ook aangepast. Als kers in de appelmoes is er de obligate achterspoiler op de kofferbak.

In motorisch opzicht is er ook veel mogelijk, maar daar is nu nauwelijks sprake van. In dit geval is er namelijk gekozen voor een extra licht sportuitlaatsysteem met 200-cels racekats. Handig, want dan is de auto nog straatlegaal en dat laatste is belangrijk voor veel trackdays. Je kan nog veel meer aan de motor laten doen, uiteraard, maar daar is nu niet voor gekozen. In veel gevallen gebeurt dat namelijk niet met Nürburgring trackday-wapens. Je overhit de motor veel sneller en vaak win je meer met een betere wegligging, betere remmen en een lager gewicht (meer talent is ook handig). Alle onderdelen zijn beschikbaar bij de tuner in Hessen.