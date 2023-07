Max en Nyck kritisch over omstandigheden Spa

Max en Nyck zijn kritisch over het gebrek aan veiligheid op een baan als Spa onder bepaalde condities.

Gisteren voltrok zich aan drama. De Nederlandse coureur Dilano van ’t Hoff verongelukte gisteren op Spa-Francorchamps na een verschrikkelijke crash tijdens een Formula Regional European Championship-race (FRECA). Dilano kwam na een spin stil te staan op Radillion. Adam Fitzgerald zag ‘m te laat en kon Van ’t Hoff niet meer ontwijken.

Tegenover De Telegraaf laat Max Verstappen het volgende optekenen:

Ik vind het heel erg voor zijn familie, anderen die erbij zijn betrokken en zijn team MP Motorsport, waar ik vrij veel mensen ken. We moeten echt goed gaan kijken naar dit soort situaties, om coureurs beter te beschermen. Het is makkelijk om te wijzen naar het circuit zelf, maar je moet ook in acht nemen hoe nat het was. Dit was onnodig vandaag Max Verstappen, in gesprek met De Telegraaf.

Ook Nyck de Vries liet van zich horen:

Zoals ik al zei wil ik de beelden niet zien en laat ik de analyse aan de experts over, maar ik vind dat we dit als sport heel serieus moeten nemen en ervan moeten leren. Hopelijk kunnen er veranderingen worden toegepast waardoor we dit soort situaties kunnen voorkomen in de toekomst. Nyck de Vries, in gesprek met De Telegraaf.

Spa-Francorchamps ligt al langer onder vuur. Nu is het altijd een veeleisende baan geweest waar enorm hoge snelheden gehaald worden. Het ongeluk van Dilano van ’t Hoff was niet compleet anders dan de crash van Anthoine Hubert in 2019, die ook overleed. Het was ook de plaats waar Lando Norris zwaar crashte in tijdens de kwalificatie van de GP van België 2021.

Eau Rouge moet aangepast worden

Lance Stroll was een heel stuk duidelijker tegen Sky Sports. Volgens hem moet de baan aangepast worden:

Ik denk dat ze gewoon Eau Rouge opnieuw moeten bekijken, want we hebben nu twee coureurs verloren in vier, vijf jaar tijd. Het is echt een heel erg gevaarlijke bocht. We zeggen het elk jaar als we er racen. Het is gewoon niet eerlijk wat er gebeurd is. Ik denk dat Eau Rouge veranderd moet worden. Het is gewoon veel te gevaarlijk. Altijd als we er doorheen rijden denk ik dat er een ongeluk gaat gebeuren. Vandaag gebeurde dat en verloren we een jonge coureur. Het is niet eerlijk. Lance Stroll

Daarmee snijdt Lance Stroll een gevoelig punt aan. Spa-Francorchamps is namelijk een van de meest legendarische circuits en een favoriet van veel autosportliefhebbers. Dat komt juist mede door de bocht Eau Rouge. We hebben het vaak over Eau Rouge, maar het is eigenlijk een sectie dat bestaat uit drie gedeeltes. Eau Rouge is de bocht naar links en naar boven. Radillion is de sectie erna en het rechte stuk dat volgt is de Kemmel Straight. Dat is de complete sectie dat onder vuur ligt.

Aangepast

Het circuit is al enkele keren aangepast om de veiligheid te bevorderen. Het probleem met dit gedeelte is dat de opkomende coureur nauwelijks voor zich uit kan kijken en zien wat er een paar honderd meter verderop gebeurd, terwijl de snelheid enorm hoog ligt.

Tel daarbij op dat een klein foutje kan resulteren in een spin. Het gevaar ligt dus op de loer met auto’s die erop af komen rijden die niet kunnen zien dat iemand voor hen de fout is ingegaan. Om een idee te geven, Formule 1-auto’s halen in die bocht snelheden tot wel 300 km/u.

Naast Anthoine Hubert en Dilano van ’t Hoff zijn er meer coureurs die hier verongelukt zijn, denk bijvoorbeeld aan Stefan Bellof (in een Porsche 962).

Na de dood van Ayrton Senna in 1994 hebben ze de ingang van de bochtensectie voorzien van een chicane, om zo de snelheid eruit te halen. In 1995 ging men echter weer op de oude voet verder. In 2002 werd de bocht iets aangepast en in 2022 andermaal. Helaas heeft het nog niet het gewenste effect gehad.